最後召集｜沙田老店盛記、膳心小館、加藤屋　21間告急餐廳將結業

新冠肺炎（COVID-19）疫情仍有爆發跡象，疫情下不少餐廳的生意都大受影響，部分餐廳苦苦堅持經營了大半年，近日紛紛宣布告急，甚至宣布即將結業的消息，令人嘆息！《香港01》飲食記者整理全港21間告急、即將結業的食店名單，包括社企膳心小館、沙田老字號盛記麵家等！

不少食店近日紛紛宣布因疫情、租約的關係結業，今次記者整理6間將結業食店，有15間生意受影響的餐廳就宣布告急，希望大家前去支持一下！👇👇👇想知邊6間食店即將結業，按下圖即睇21間食肆告急、將結業名單👇👇👇

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🤩🤩🤩 同場加映：觀塘美食｜觀塘工廈4間文青café 必去日系Nutmad歎雪糕法式多士 🤩🤩🤩

觀塘區工廈多，美食都特別多，今次記者推介４間適合打卡的文青café，其中兩間都走日系生活概念店，有得歎咖啡之餘又有得睇木質家具、擺設，仲可以逛街買精品！有一間連記者同事都極力推介的小店，按下圖即睇有邊4間café👇👇

香蕉雪糕法式多士最有人氣@Nutmad

記者同事極力推介的工廈cafe！Nutmad主打意粉、risotto，不過最受歡迎竟然是焦糖香蕉雪糕法式多士、煙熏豬豬卡邦尼意粉，仲有慢煮黑毛豬！唔誇張，法式多士幾乎人手一件，熱辣辣的多士中間做得好軟熟，配上雪糕簡直冰火交融。按下圖即睇有咩Nutmad美食必食👇👇👇

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