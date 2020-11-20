東京成田機場膺「百大最佳機場」NO.7　3大加分位贏盡外國旅客心

作為日本玄關口的「成田機場」是許多旅人來到東京的第一站，2020年1月的旅客人數多達382萬人，創下同月最高人次紀錄。那麼各國旅人來到成田機場時，有沒有什麼驚喜的發現或是心得呢？ 這次LIVE JAPAN請來自法國、澳洲、美國的觀光客來與我們分享他們到訪成田機場的見聞，一起來看看你是否也和他們一樣，對於東京玄關口成田機場有特殊的感想與心得吧！

東京成田機場在2020年的「百大最佳機場」中榮膺第七位，在餐飲項目的評比中更獲得第一名！另外，職員對行李的貼心處理亦獲外國旅客大讚，按圖即睇：

+ 16 + 16 + 16

【遊日情報】成田機場廁所翻新 設展覽供旅客感受「體感型廁所」：

【相關圖輯】全球最具設計感機場Top 7 第1名位於亞洲國家 休閒指數滿分！

+ 8 + 8 + 8

不過，成田機場也有缺點

成田機場不在成田站？容易讓外國人誤會的成田機場電車交通

成田機場離東京都心有點遠，交通上不太方便，而且電車車站除了「成田機場站」之外還有「成田」站，之前我就曾因為以為成田機場在成田站而下錯站過。 澳洲男遊客

第三航廈的地面是以田徑跑道當作主題來設計的，頗為讓人驚奇，踩起來也滿舒服的，不過第三航廈本身的位置就不太方便，總覺得有點可惜。 美國男遊客

包含這次受訪的澳洲男遊客在內，有許多外國人都指出要搭電車去成田機場的時候，會以為成田機場就在成田站而下錯車，其實就連平常沒去過成田機場的日本人也會有此誤會，更何況是外國人呢。

有許多外國人都指出要搭電車去成田機場的時候，會以為成田機場就在成田站而下錯車（jreast.co）

另外如同美國男遊客所提出的意見，很多人都曾抱怨過第三航廈的交通很不方便這件事。想要搭電車前往供捷星、樂桃等廉價航空航班起降的第三航廈的話，需要搭乘電車到「機場第二航廈站」再搭接駁巴士或是走路過去第三航廈才行，沿路地面上漆了明顯的青藍色，不太容易走錯，一般步行路程大概是15分鐘左右，不過會按照攜帶行李重量、數量以及每個人走路速度的不同而有所差異，建議還是要多保留一些時間在交通上才好。

遊日最佳幫手！方便又服務周到的成田機場

成田機場除了本身作為機場的各種基本功能之外，機場內還能購物、吃美食、採購等等，甚至在機場內還能租借Wi-Fi，機場附近還有提供腳踏車租借的地方，光是機場及周邊就能為旅客提供各式各樣的服務與樂趣，讓外國人對成田機場的印象不僅僅只是個中繼站，而是這趟日本旅行的回憶地點之一！

【本文由「LIVE JAPAN」授權轉載，如對日本旅遊有興趣，歡迎前往查看更多資訊。】

延伸閱讀：

成田機場一航及二航購物指南！服飾小物等應有盡有讓你買到最後一刻！

成田機場周邊購物推薦！超好買的OUTLET和商場