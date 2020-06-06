茨城機場冠名東京失敗？　盤點8個地方不在東京卻自稱「東京」

不只長沙灣廣場不在長沙灣，日本也有很多明明不在東京卻冠上「東京」兩個字的地方。《香港01》旅遊記者整合8個明明不在東京卻自稱「東京」的地名，一起來看看長知識吧！

最近，距離東京約80公里的茨城機場本來決定將用來對外宣傳的名稱改為「東京茨城國際機場（Tokyo Ibaraki International Airport）」，希望冠上「東京」後可提升國際辨識度。不過，計劃公佈後，收到很多茨城縣民的反對聲音，因此茨城縣知事宣佈撤回計劃，並決定以「茨城國際空港」作為國際宣傳的名義。

相信很多常去日本旅遊的人都會知道，東京迪士尼並不在東京。不過，你又知不知除了東京迪士尼之外，還有哪些地方明明與東京無關卻自稱「東京」？

明明是茨城機場，卻要再名字加上東京？（圖片來源：節目截圖）

😆😆😆想知有哪些地方自稱「東京」？即按下圖看看！😆😆😆

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同場加映：日本10大連鎖拉麵店排名🍜🍜🍜

日本連鎖拉麵眾多，不少更過江到香港也有得吃，不過究竟哪間才最高質，最獲好評？本文就有日本網民票選「最好吃連鎖拉麵」排行榜，即看人氣最高頭十位！一蘭、一風堂都有上榜。

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