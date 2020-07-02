日本膠袋徵費今生效　3個原因爆負評　附遊日必知2020十大新措施

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情下，相信我們日後外出旅遊的方式與以往會有很大的改變。與此同時，港人最愛的日本在2020年亦推出不少新措施，最新一項就是正式開始徵收膠袋費，不過措施似乎引來網民負評不斷，原因為何？

日本便利店正式開始徵收膠袋費。（圖片來源：《尼采老師》劇照）

為了減少製造塑膠垃圾量，日本於2020年7月1日正式實施全國膠袋徵費。除了三大便利店（7-Eleven、Family Mart及LAWSON），大型百貨公司為鼓勵消費者自備購物袋，紙袋也會同步實行徵費計劃。

👇👇👇不過政策實施後卻引來大量日本網民不滿，究竟原因為何？👇👇👇

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據日本傳媒報導，三大便利店的膠袋每個收費3日圓起。以7-11為例，店內會提供不同大小的膠袋，徵收3-5日圓不等，由於並非劃一收費，下次遊日就要多加留意了！除了膠袋徵費，日本在2020年還有一些新措施，大部分與旅客息息相關，在等待下一次遊日的機會來臨前，先來做足功課吧！

👇👇👇按下圖看2020日本十大新措施👇👇👇

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同場加映：世紀末日本「未來47景」預言圖

日本世界自然保護基金會（WWF JAPAN）最近開設「未來47景」網站，期望藉47幅為47個都道府縣設計的未來警世圖，呼籲人們關注全球氣候問題，包括全球暖化和氣候危機等帶來的負面影響，並用實際行動來保護我們居住的地方。

👇👇👇按下圖看日本「未來47景」👇👇👇

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