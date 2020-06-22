疫情後日本人最想哪地遊客回歸？台灣第1香港第2　三個原因受歡迎

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續在日本有緩和趨勢，當地自6月19日起開始放寬全國旅遊限制，有日本旅遊新聞網站就進行了一項關於緊急狀態宣言解除後的調查，其中提到日本人最想哪個地方的旅客回歸，其中香港和台灣都上榜！

圖片來源：Benjamin Wong@Unsplash

專門收集為旅遊業界收集數據的「訪日Lab」在6月4日至6月20日期間，收集了92名讀者的意見，希望了解他們對「關於新型冠狀病毒和緊急狀態宣言解除」的看法。其中就著國內旅遊限制解除後，特別追加一項「最想哪個地方的旅客重新回到日本觀光？」，總共有15個國家或地區旅客被點名，香港和台灣旅客均有上榜，日本受訪者多基於3個標準去評價👇👇👇按下圖看15地排名以及台灣香港受歡迎的理由👇👇👇

+ 14 + 13 + 12

希望疫情早日過去，相信世界各地的旅客都很想再到日本旅遊！

同場加映：日本專家3招教路快速熟睡法

日本綜藝節目《教えてもらう前と後》近日邀請「東京疲勞·睡眠診所」的醫學博士梶本修身向大家講解一些關於睡眠的小秘訣！節目製作組找來3位藝人示範各自的睡眠習慣，梶本先生則會分析他們睡覺衣著、睡眠環境和睡前活動，只要做好這些事就能向失眠Say Bye Bye！

【1】睡前運動真的有效？

很多人睡前都會活動一下身體，究竟配合甚麼程度的運動強度才能打造最優質的睡眠狀態？👇👇按下圖看解答👇👇

+ 6 + 5 + 4

關於睡覺衣著和環境的分析，請看全文：從此告別失眠！日本專家3招教路快速熟睡法 睡前運動真的有效？