都市傳說｜日本酒店10大靈異傳聞　睡覺被鬼掌摑　東京這間最猛鬼

去旅行目的都是想放鬆身心，經過一天的行程後，如果回到酒店都不能睡得安寧，就會影響整個旅程的心情。日本有很多酒店都有靈異傳聞，很多都位於熱門旅遊地點如東京、大阪及沖繩。《香港01》旅遊頻道記者整理了10間日本有著靈異傳說的酒店，雖然暫時未可以去旅行，但如果不想中伏，預訂酒店前記得參考以下內容啦！

雖然沖繩很多酒店都有靚海景，但亦流傳著很多靈異傳說。（Agoda）

以下10間流傳著撞鬼傳說的猛鬼酒店，有很多都是港人遊日的熱門地點，如東京、大阪和沖繩。十個靈異傳說中，記者認為最恐怖的是，浸浸下溫泉突然感到有人摸你大腿！

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