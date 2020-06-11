台灣教育部為10個地名解謎　高雄與京都有關？鹿野與新潟有淵源

台灣一向是港人的旅行熱門地點，不只風景漂亮，不少地名也很美麗，例如汐止、追分。受日治時代的影響，原來台灣有很多地名都與日文有淵源。台灣教育部日前在社交平台Facebook上分享了10個與日文相關的台灣地名，當中包括高雄、知名景點高美濕地的所在地清水、松山機場的所在位置松山等。

台灣教育部為10個地名解謎，大部分都與日文有淵源。（Facebook @ 教育部）

早前因為有國民黨立法委員不滿高雄市市長韓國瑜被罷免，說當初日本人將打狗改名做高雄，就是希望這個城市「又高又雄」，感嘆民進黨執政令高雄風華黯淡。之後台灣教育部立即貼出高雄的名字由來澄清，同時列舉了其餘8個地名的由來，包括板橋、松山、鹿野等地，全部都與日文有關。

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💡同場加映：韓國人眼中15款奇怪食物組合💡

早前韓國人在Twitter流行一個挑戰——先想一個你認為世界上不會出現的食物，然後在Google搜尋，如果出現相關圖片，就表示失敗。很多韓國人都紛紛挑戰。Facebook的韓國熱話專頁「너가 좋아할 이슈」轉載後亦吸引了許多韓國網民留言分享，記者整理了當中最受熱烈討論的15樣食物，韓國人竟然覺得有一款香港美食是不可能存在的！

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