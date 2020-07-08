日劇2020｜全新夏季日劇人氣排名　半澤直樹回歸、木村新劇無影？

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情下，多部日劇的拍攝工作全面暫停，播放日期也一延再延。不過劇迷近日終於等到好消息！多部重量級日劇將會陸續播出，包括未播已引起熱烈討論的《半澤直樹2》及石原里美的新劇！而日本最大排名網站《gooランキング》則發佈了最新日劇期待值的人氣排名，是時候Mark低等煲劇！

疫情之下去不到日本，不如先看日劇止止癮！日本最大排名網站《gooランキング》發表了網友票選「最期待哪一套夏季日劇」的人氣排名，《半澤直樹2》、石原里美主演的《默默奉獻的灰姑娘》及「野田妹」上野樹里主演的好評日劇《監察醫朝顏》續集等均有上榜！而木村拓哉的《 BG～身邊警護人》第2季早前已開始播放，故此沒有計算在內！

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同場加映：2020日本零食網民票選Top10

日本最大排名網站「gooランキング」發表「最好吃的人氣零食」排名！首10位上榜的零食由日本兩大零食公司卡樂B（Calbee）和湖池屋產品系列佔據，而卡樂B一款經典零食更以逾300票獲得第1位！

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頭5位的人氣零食究竟花落誰家？即看全文：2020日本零食網民票選Top10 美味棒排第5 卡樂B經典零食奪冠！