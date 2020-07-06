收納技巧｜日本12歲執屋達人教7招家居收納法　簡單工具$12店買到

暫時無法外出旅遊，假期留家的時間變相增加，想動手執屋卻不知從何入手？近日有日本節目請來史上最年輕的的收納達人，向觀眾傳授如何利用100円店的小物自製收納小工具，還有輕易活用起來的家居整理法！

衣服愈買愈多，空間不足之餘又會令家裡顯得亂七八糟。（圖片來源：節目截圖）

日本節目《サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん 》每集都會請來年紀小小已經在專門領域有深入研究的「小博士」，向觀眾展示他們的知識和豐富的研究成果。最近，節目便邀請了年僅12歲便成為日本一級收納顧問的清水麻帆，教大家只需利用簡單的文具和100円店的生活小物就可以打造簡潔又整齊的家居！

（圖片來源：節目截圖）

節目主持和嘉賓分別向收納小達人提出自己的收納煩惱！👇👇👇即按下圖看小達人7招打造簡潔家居小秘訣！👇👇👇

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「小達人」清水麻帆年紀輕輕，為何會當上收納顧問？原來麻帆的媽媽也是日本一級收納顧問，自小在媽媽的耳濡目染下，對收納也開始產生自己的想法和興趣！大家在執屋時也不妨考慮一下屬於自己的收納法！

😴 同場加映：日本專家3招教路快速熟睡法😴

你有經常睡不好，甚至是失眠的情況嗎？近日，有日本節目請來睡眠專家分析快速入睡小技巧，只要在睡前做好這些事就能改善睡眠質素，上班上學也不怕「恰眼訓」！

【1】睡前運動真的有效？

很多人睡前都會活動一下身體，究竟配合甚麼程度的運動強度才能打造最優質的睡眠狀態？👇👇按下圖看解答👇👇

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更詳細的快速熟睡法，請觀看全文：從此告別失眠！日本專家3招教路快速熟睡法 睡前運動真的有效？