日本九州水災30幅圖　他為救愛妻犧牲　她游出生天全靠鄰居打氣

日本九州水災至今已持續近一星期，熊本、鹿兒島等地在「大雨警報」下已變成澤國。截至7月8日，已有58人罹難、多人失蹤，逾3,000人被困。 看到一向以潔淨聞名日本，滿街頹恒敗瓦，不少香港人都感到難以置信，更為災民擔心。

日本今年的梅雨季節，除了造成廣泛地區下雨之外，同時釀成九州等地多條河川氾濫，令熊本、鹿兒島等地嚴重水浸。在社交平台上，則有不少網民希望藉網絡求救「請幫幫我們」，同時上傳照片和影片，期望向外界傳達受災地的現況，👇👇👇以下30幅圖片，講述水災下的日本故事👇👇👇

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同場加映：世紀末日本「未來47景」預言圖

日本世界自然保護基金會（WWF JAPAN）近日開設日本「未來47景」網站，以今個世紀末為主題，用日本47個都道府縣設計了47幅警世圖，希望呼籲更多人關注全球氣候危機。WWF JAPAN又提醒民眾，如果不盡快用實際行動保護環境，未來的日本將陷入不可挽回的危險之中。

👇👇👇究竟未來的日本會變成怎樣？👇👇👇

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其中有不少熟悉的熱門旅遊地，更多「未來47景」請看全文：世紀末日本「未來47景」預言圖 全球暖化洪水淹東京 白川鄉冇雪