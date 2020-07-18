泰國旅遊｜精選曼谷10間附設Sky Bar酒店　飽覽無敵夜景兼歎美酒

「Sky Bar」顧名思義就是設置在高級酒店頂樓的露天酒吧，抬頭輕鬆看到滿天星空，低頭就能看見川流不息的街景，隱隱約約還可聽見街上傳來車水馬龍的聲音，只要入住天天都能享有此番美景，重點是入住這些曼谷Sky Bar酒店的價格，以五星級來說相當平易近人啊！ 本期小編要帶大家前往曼谷搜尋最夢幻的Sky Bar高空酒店，喜歡從高處俯瞰城市景觀的朋友們，絕對不能錯過這期精彩的介紹！

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1. SIROCCO Sky Bar

連當地人都愛！曼谷Sky Bar的No.1

SIROCCO Sky Bar位於曼谷蓮花大酒店（Lebua At State Tower）的63樓，對當地人來說也是趨之若鶩的好地方，幾乎是每本曼谷旅遊書都會提及的、最適合欣賞夜景的好去處，可堪稱曼谷Sky Bar的No.1！除了擁有讓人窒息的絕美夜景外，還是電影《醉爆伴郎團》的取景地呢！吸引來自世界各地的觀光客前來，想要感受輕鬆歡愉氣氛的旅客絕對要來體驗看看～

小編小提醒：在SIROCCO Sky Bar有服裝限制，建議大家都需穿著正式服裝，太隨便的短袖短褲、拖鞋都是禁止的喔！入場的一人低消為一杯酒，而一杯酒價格約四百泰銖起跳。

訂房網評價：8.7/10(agoda) 交通︰BTS saphan taksin站步行約10~15分鐘 附近景點︰Chao Phraya Riview

2. Moon Bar

360度欣賞曼谷市區的夜景

曼谷第一間五星級酒店高空酒吧—Moon Bar，位在世界知名的連鎖五星級酒店曼谷悅榕莊（Banyan Tree Bangkok）61樓，頂樓空間分為兩區，一邊是Vertigo餐廳，另一側就是Moon Bar了。這裡擁有非常好的視野，整體設計成船頭形，打造360度寬廣的全室外空間，可毫無遮擋地欣賞到曼谷名品夜景，在這裡賞景小酌，非常享受！

小編小提醒：酒吧有Dress Code限制，勿穿著無袖上衣和短褲、涼鞋與拖鞋入場喔～

訂房網評價：8.6/10 (agoda) 交通︰BTS Sala daeng 步行約15分鐘 附近景點︰隆比尼公園

3. HI-SO BAR

浪漫愜意高空酒吧

HI-SO BAR位於曼谷索菲特特色酒店（SO Sofitel Bangkok）29層，欣賞到的景致與其他熱門高空酒吧較不同，因酒店樓下就是Lumpini Park，呈現出綠意盎然的公園景色與一旁的車流街景，且HI-SO BAR戶外座位不多，在這裡能感受到寧靜、慵懶的氛圍。除了好喝的調酒外，也有提供一些輕食餐點，十分推薦大家傍晚就前來，能坐到比較好的位置之餘，也能感受到HI-SO BAR從白天到夜晚的不同魅力。

小編偷偷說：酒店除了有被浪漫氣氛包圍的sky bar以外，酒店也設有視野絕佳無邊際泳池，超棒！

+ 3 + 2

訂房網評價：8.8/10 (agoda) 交通︰MRT Lumpini步行約2~3分鐘 附近景點︰隆比尼公園

4. Red Sky Bar

位於市中心，Sky Bar價格經濟實惠

RED SKY BAR位於曼谷聖塔拉世貿中心大酒店（Centara Grand At CentralWorld）的RED SKY 56F酒吧區，倒V形的拱門造型裝置正是這裡的招牌地標，不時會更換燈光顏色，加上現場樂隊伴奏，非常有氣氛！酒吧區無法提前預約，但如果先到能把握16:00到17:00的Happy Hours，酒類有買一送一的優惠，實在太划算！酒吧區除了有一般的座椅，還有沙發床區，能讓人或坐或躺的看夜景，一邊喝酒一邊欣賞夜景真的太有氣氛啦～

小編偷偷說：酒店一樓大廳沒有直達55樓的電梯，需先搭電梯至23樓，之後再轉乘另一部電梯至55樓喔

訂房網評價：8.5/10 (agoda) 交通︰BTS chit lom站步行約10~15分鐘 附近景點︰Siam Paragon、Central World Department Store

↓↓↓點圖放大看餘下6家曼谷高空酒吧酒店↓↓↓

+ 25 + 24 + 23

曼谷深受外國人喜愛，其最大的原因是便宜、有文化，且夜生活豐富！曼谷可說是越夜越美麗，下次到曼谷旅遊時不妨考慮到Sky Bar小酌賞夜景，晚上住上一晚，浪漫有情調！不過小編特別提醒，不管Sky Bar有沒有特別規定，衣著都盡量整齊適當，絕不要穿著短褲和拖鞋，一起做禮貌的小旅人吧！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【曼谷sky bar推薦】10間曼谷高空酒吧飯店，無敵夜景浪漫到瘋掉】