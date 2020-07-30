香港酒店優惠｜4個包三餐酒店飲食住宿套票　人均$715起任飲酒！

相信今年大家都去少好多旅行，其實在香港也可以出走一下，來一個快閃兩日一夜輕旅行！不少酒店都推出住一晚送餐飲的套票，當中更有些連包三餐！《香港01》記者精選4個包三餐以上酒店住宿套票，齊齊享受一下！ （下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】香港君悅酒店 包早午晚三餐

Hyatt 這次的住宿套票，包30小時住宿，大家不需再擔心Check-Out時間太早！酒店套票有多個選項可以揀，識揀的話，包晒三餐無難度！適用入住日期由即日起至9月30日。不過因應疫情，現時酒店餐點全改為房內用膳，大家要記得問清楚餐單。

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【2】香港港麗酒店 黃昏雞尾酒時段

港麗酒店Conrad 除了包早餐、下午茶及四道菜意大利或歐陸晚餐之外，更加有黃昏雞尾酒任飲時段，兩日一夜飲飽食醉！不過要在特定網站購買，才可以享有優惠價錢！

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【3】The Murray美利酒店 可以帶寵物一同入住

The Murray一向走奢華路線，今次推出包三餐住宿體驗，入住一晚可以有早餐、下午茶以及四道菜晚餐。根據官方網站所指，這個套票原價要七千多元，現時半價就可以購入，而且還可以帶寵物一起入住！不過就有特定規限，即刻睇睇點先可以帶埋愛犬去玩！

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【4】帝都酒店 包三餐價格最抵

位於沙田的帝都酒店推出「仲夏太空玩樂祭－主題客房住宿計劃」，客人預訂套票，原本可享有自助早餐、自助午餐及自助晚餐，價錢都不需1000元！不過因應疫情及政府規限，現時酒店將自助餐改為房內用膳，餐單也有調整，各位可以先向酒店查詢最新菜單。

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為了令住客有舒適的住宿體驗和良好印象，其實酒店房的用品擺放和設計等都經過設計，但許多用品的用途連住客都未必知道。以下用品的設計用途你又知幾多？👇👇👇

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