禁堂食｜推薦5個酒店外賣下午茶、自助餐　半島下午茶$350送到家

因應疫情，限聚令收緊至兩人，而且政府修訂條例，所有食肆即日起不准堂食。不少酒店旋即推出多款外賣菜單，連自助餐、英式下午茶都有得外賣！

不少酒店都推出外賣下午茶及自助餐，而且部份酒店的外賣下午茶更會附送打卡必備的下午茶四層架子。多數酒店推出外賣自取，當中半島酒店除外賣自取外，更會提供送餐上門！

【1】Hotel Icon榴槤下午茶外賣

Hotel Icon推出榴槤下午茶套餐外賣自取，使用馬來西亞榴槤果肉，製作多款甜品，如榴槤斑蘭糯米糍、D24迷你芝士蛋糕等共11款餐點，榴槤控必試！不過榴槤味道濃烈，帶回家吃就最暢快！

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【2】四季酒店四層下午茶

將英式下午茶最具象徵式的四層下午茶架帶回家！四季酒店推出二人用英式下午茶套餐，有英式鬆餅、馬卡龍、迷你漢堡等多款鹹甜點，會附送一個紙製四層下午茶架，在家也有去酒店下午茶的感覺。

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【3】半島酒店英式下午茶送到家

半島酒店推出外賣服務，與以上酒店不同，半島酒店的外賣不是自取，而是有專人直送到家！經典英式下午茶有三文治、馬卡龍、鬆餅等鹹甜點，有一人份量及二人份量可以選擇，所以就算一個人都可以叫！更可以免運費直送到家，想知點樣可以免運費，即睇圖片！

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【4】香港維港凱悅尚萃酒店自助餐

自助餐都有得外賣？維港凱悅尚萃酒店餐廳The Farmhouse近日推出期間限定「外賣自助餐」，每位客人可以得到一個外賣盒子，並自行將食物裝進盒子裡帶回家吃。酒店更於Facebook專頁提供「秘笈」，教客人善用盒子空間，裝下更多食物的方法。

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【5】Hotel Icon外賣自助餐

Hotel Icon餐廳The Market提供的自助餐一向都很受歡迎，近日推出讓客人自選五道自助餐菜式的體驗，客人會收到五個外賣盒，分別用作裝沙律、冷盤、湯品、主菜和甜品，不過自助餐賣點就是可以續碟，這次Hotel Icon推出的外賣版，並不是所有客人都可以續碟，想知點先有？點擊睇圖片！

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