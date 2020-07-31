蔡英文推介台灣2大打卡新景點　魚鱗天梯日落　河樂廣場水中倒影

台灣有很多地方的風景都非常漂亮，有很多都是當地人常去的景點。日前台灣總統蔡英文在社交網站Facebook上推薦了台灣兩大獲得「卓越建設獎」的新景點，包括新竹的魚鱗天梯和台南的河樂廣場。雖然暫時未能去旅行，但不妨睇住靚相先，bookmark定疫情過後去瘋狂影相！

【1】新竹魚鱗天梯 —— 睇日落勝地

魚鱗天梯位於新竹南寮漁港，海邊堤防經過改造後變成一片特色觀海階梯，塗上白色的石頭塊層層堆疊，形狀與魚鱗相似，因此有「魚鱗天梯」的名字。這裡擁有遼闊的海景，蔡英文和很多台灣網民都推薦為欣賞夕陽的勝地，對住個海打卡一流！

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【2】台南河樂廣場 —— 世界7大最期待的公園

河樂公園於2020年3月初開幕，是台南最大的親子親水廣場，地面為露天水景，周邊設有走廊步道，被《福布斯雜誌》譽為「世界七大令人期待公園」之一。無論白天和晚上都有很多小朋友在裡面戲水，純白色的設計亦吸引了很多當地人前往打卡。不少網民都推介傍晚時分和夜晚的景色比較漂亮，氣氛更佳。

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😍😍同場加映：日本驚安DONKI即食麵人氣Top10 😍😍

疫情反彈，暫時都未能去旅行，留在家中的時間多了，如果偶爾想偷懶不想煮飯，即食麵就是最佳選擇！不妨參考一下日本驚安之殿堂DON DON DONKI網站的即食麵銷量排行榜，到香港分店掃貨。

記者整理了日本驚安之殿堂網站上的即食麵銷量頭10名，全部都可以在香港分店買到，當中日清CUP NOODLES杯麵系列成為大贏家，而人氣高企的UFO炒麵及咚兵衛即食烏冬位列前5名，亦有兩款即食拉麵包上榜。

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