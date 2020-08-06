初度遊｜第一次去旅行10件共鳴事　住不慣旅館　少少事就異常興奮

ViuTV旅遊節目《初度遊》找來三位從來未試過自己去旅行的素人，獻出他們的第一次。最新一集講述一位任職中學助教的Tony首次獨自到大阪旅行，入住當地的青年旅館時，因為與想像有很大出入，更崩潰大喊，場面引起網民熱議。看到這個場面，有否令你想起當初第一次旅行的回憶？《香港01》旅遊頻道記者整理了10個初次外遊的共鳴事，一齊睇睇你做過幾多樣！

（ViuTV旅遊節目《初度遊》截圖）

製作組幫Tony訂了一晚青年旅舍，但他入房後發現只有一張床，與想像中很大出入，認為猶如香港的劏房，更突然委屈大哭，場面引起網民熱烈討論。人生第一次出遊的經歷非常深刻，有不少人因為未搭過飛機，遇到氣流時感到非常驚恐，以為下一秒就要死掉，現在回想起就覺得當時很傻。

✈✈✈除了在登機閘口打卡外，你還做過哪些事情？按圖即睇初次出遊的10大共鳴行為✈✈✈

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💡同場加映：20個台灣美食你可能一直搞錯💡

台灣美食非常多，但到當地旅行時，有時望著餐牌卻不太清楚食物的真面目，記者更試過因為不了解當地美食而錯怪了老闆，非常丟臉！

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