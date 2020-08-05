20個台灣美食你可能一直搞錯！牛肉湯麵無牛肉　A菜/愛玉是甚麼？

近日有網民在台灣PTT論壇發帖，驚覺原來全世界只有台灣有愛玉這種食物。對很多香港人來說，愛玉比較陌生，未必清楚具體是甚麼樣子。其實還有很多台灣美食，只看名字的話很容易誤會成另一樣東西。《香港01》旅遊頻道記者整理了20個常見的台灣食物，如果你知道一半以上，「台灣通」這個稱號當之無愧！

別以為牛肉湯麵和牛肉麵一樣，其實牛肉湯麵並沒有放牛肉！（ig @ eat_eat_beca）

台灣美食非常多，但到當地旅行時，有時望著餐牌卻不太清楚食物的真面目，記者更試過因為不了解當地美食而錯怪了老闆，非常丟臉！

😮🤔😲原來牛肉湯麵沒有牛肉？A菜又是甚麼？立即按圖睇睇20種台灣食物的真身！😮🤔😲

+ 20 + 19 + 18

想知道更多台灣玩樂、景點及住宿推介，click 入專頁睇更多資訊！👉👉👉台灣旅遊天書 住宿 美食 景點 購物 不停更新！

😍😍同場加映：日本驚安DONKI即食麵人氣Top10 😍😍

疫情反彈，暫時都未能去旅行，留在家中的時間多了，如果偶爾想偷懶不想煮飯，即食麵就是最佳選擇！不妨參考一下日本驚安之殿堂DON DON DONKI網站的即食麵銷量排行榜，到香港分店掃貨。

記者整理了日本驚安之殿堂網站上的即食麵銷量頭10名，全部都可以在香港分店買到，當中日清CUP NOODLES杯麵系列成為大贏家，而人氣高企的UFO炒麵及咚兵衛即食烏冬位列前5名，亦有兩款即食拉麵包上榜。

😋😋😋 按圖即看日本驚安之殿堂人氣即食麵銷量排行 😋😋😋

想知邊款贏過咚兵衛烏冬奪冠？立即觀看全文👉👉👉日本驚安DONKI即食麵人氣Top10 日清芝士咖哩第三、腐皮烏冬第二