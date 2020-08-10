麥當勞破例早上炸薯條背後有洋蔥　網民感動淚崩：台灣最有人情味

最近台灣有從事殯儀業的業者，在Facebook上分享麥當勞的暖心舉動，吸引過萬名網民按讚，他亦分享至Facebook群組「爆系故事館」，事件逼哭一眾網民，紛紛表示「真的好有人情味」。

他指近日接到一位7歲小女孩的案件，並表示「面對早逝的生命，身為服務的我們都格外的心酸與不捨」。他於小女孩家人聊天時，得知小女孩很喜歡吃麥當勞薯條，於是就決定為她作出一點心意，覺得「如果因為我們多做一些可以讓家屬得到安慰，也許也是一樁善的循環」，最後麥當勞的暖心回應亦逼哭過萬名網民。

新竹南大分店店的暖心舉動令帖文作者和網民都非常感動。（Facebook @ 張天齊）

他表示，小女孩的葬禮在早上7時半舉行，但由於這個時段麥當勞並未提供薯條，但仍決定打電話到殯儀館附近的分店「新竹南大店」詢問。雖然起初店員因為品質問題拒絕他的要求，但當得悉原因後，分店經理立刻同意，並道歉指「如果我們知道是這個原因，我們一開始就不會一再拒絕您」。

除了即炸薯條及麥樂雞外，分店更送上兒童玩具，暖心行為逼哭過萬網民。（Facebook @ 張天齊）

他表示葬禮當日到達分店後竟然看見副經理在即炸薯條及麥樂雞，更送上兒童玩具，副經理指「這是我們店裡的一點心意，送給小女孩，祝福她」，令他忍不住眼眶泛紅，哽咽向所有職員連聲道謝。他說：「我以為我會拿到冷冰冰的薯條，結果卻是拿到爆暖的人心和現炸薯條」。

台灣最美的風景是人。（Louis Cheng/Unsplash）

事件引起網民熱烈討論，在他個人的Facebook更獲得過萬名網民讚好。網民紛紛表示非常感動，「整個眼睛爆酸噴淚」、「這不是炸薯條，這是炸洋蔥吧」、「看兩次哭兩遍」，更有網民指「台灣果然是最有人情味的地方」。

除了欣賞麥當勞的舉動外，不少網友都大讚帖文作者為小女孩盡心盡力的行為。點擊下圖即看網民的讚美👇👇👇

+ 2

想知道更多台灣玩樂、景點及住宿推介，click 入專頁睇更多資訊！👉👉👉台灣旅遊天書 住宿 美食 景點 購物 不停更新！

🍔同場加映：全球10間奇特M記🍟

麥當勞在全球119個國家擁有約3萬6千間分店，大家不要以為每間都一式一樣，不少分店的設計絕對可稱得上「創作力量同幻想會嚇你一跳」，一起來看看世界各地的奇特麥當勞分店！👇👇👇

想知道粉紅M記和飛機M記在哪裡？立即觀看全文👉👉👉盤點全球10間奇特M記 香港都有份？有間粉紅麥記必打卡

💡同場加映：20個台灣美食你可能一直搞錯💡

台灣美食非常多，但到當地旅行時，有時望著餐牌卻不太清楚食物的真面目，記者更試過因為不了解當地美食而錯怪了老闆，非常丟臉！

😮🤔😲原來牛肉湯麵沒有牛肉？立即按圖睇睇20種台灣食物的真身！😮🤔😲

想知七里香是雞的哪個部位？立即觀看全文👉👉👉20個台灣美食你可能一直搞錯！牛肉湯麵無牛肉 A菜/愛玉是甚麼？