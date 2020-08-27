飲食界指標《米芝蓮指南》每年除了公布星級餐廳和「必比登推介」外，亦會推介價錢親民的街頭小食。《香港01》旅遊頻道記者精選了2020台北米芝蓮餐盤推薦的11間夜市小食，包括港人熟悉的饒河街夜市、寧夏夜市、士林夜市等，一於Bookmark定之後去！

台北超多高質夜市，小食全部又平又好味，今次2020年台北米芝蓮推薦的11間街頭小食中，有間4港元就食到！（ig @ ig @ nash_gogogo、chelseafoodlife、foodie.taiwan）

獲米芝蓮餐盤推薦的食店雖然沒有得到星級評價和「必比登推介」，但依然是通過同樣的評分標準，受到米芝蓮評審員推薦的好吃餐廳，這些餐廳將會以一個「餐盤」標誌標示。2020年台北米芝蓮餐盤公佈了11間夜市小食，包括饒河街夜市、寧夏夜市、士林夜市等，小食有胡椒餅、蚵仔煎、大腸麵線、炸雞等。

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💡同場加映：2020台北米芝蓮必比登54間推介💡

《米芝蓮指南》公布了最新2020年台北和台中的「必比登推介」，記者整理了54間台北餐廳，除了港人熟悉的鼎泰豐、阜杭豆漿、永康牛肉麵外，還有很多特色小店上榜！

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有間被稱為「牛肉麵的勞斯萊斯」，立即觀看全文睇睇係邊間👉👉👉2020台北米芝蓮必比登54間推介 饒河街、寧夏夜市多間小食上榜