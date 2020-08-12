2020台北米芝蓮必比登54間推介　饒河街、寧夏夜市多間小食上榜

飲食指標《米芝蓮指南》每年除了公布一星至三星餐廳外，還會選出價錢比較親民的「必比登推介」餐廳。今日（11日），《米芝蓮指南》公布了最新2020年台北和台中的「必比登推介」，《香港01》旅遊頻道記者整理了54間台北餐廳，除了港人熟悉的鼎泰豐、阜杭豆漿、永康牛肉麵外，還有很多特色小店上榜，包括饒河街夜市、寧夏夜市、士林夜市多間小食，下次去台北時不妨參考一下！

台灣美食數之不盡，近日《米芝蓮指南》公布了最新2020台北54間「必比登推介」餐廳，類型多樣，有牛肉麵、臭豆腐、小炒、台灣菜、滷肉飯、滷味等。（ig @ sabrinalu77、clairehsuan34、eatwithyanyan）

「必比登推介」是米芝蓮評審認可的CP值高餐廳，客人在店內以台幣1000元以下嚐到三款料理，餐廳才能入選。在54間店家中，有31間餐廳、23間街頭小食，共有7間新入選，包括泰姬、昶鴻麵點、源芳刈包、一甲子餐飲、吾旺再季、阿國切仔麵、陳董藥燉排骨。54間店家的類型多樣，有牛肉麵、臭豆腐、小炒、台灣菜、滷肉飯、滷味等，亦有川菜、印度菜。

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台灣美食非常多，但到當地旅行時，有時望著餐牌卻不太清楚食物的真面目，記者更試過因為不了解當地美食而錯怪了老闆，非常丟臉！

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