明明已經很努力減肥，但成效總是不太顯著？東京電視台節目《找到主治醫生的診療所》近日請來日本醫生兼減肥專家教授分析容易肥胖的原因，其中提到原來人的味覺都有分肥瘦，只要用1招改變飲食習慣就可以成功減走身上的脂肪！

日本糖尿病專科兼減肥專家工藤孝文，（《找到主治醫生的診療所》節目截圖）

日本糖尿病專科醫生兼減肥專家工藤孝文曾出版多本教授健康減肥方法的書籍，部分著作更曾翻譯成中英文版本，幫助超過10萬人成功減磅！近日，東京電視台節目《找到主治醫生的診療所》就請來工藤醫生為觀眾分析減肥成效不顯著的成因。其中提到，要健康地減肥，最重要就是控制自己味覺，別讓味覺變得更「肥胖」！👇👇原來味覺都有分肥瘦？又可以如何透過調整味覺健康減肥？即按圖看詳情👇👇

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同場加映：日本達人教4招香蕉保鮮法

隨著天氣變得愈來愈熱，香蕉買回家後總是容易變黑，保鮮期縮短成為「唔擺得」的生果之一？在日本，香蕉大多都是由外地進口，價錢比香港賣得更貴，因此更著重如何延長香蕉的保鮮期。近日，有日本節目就採訪了一位「香蕉達人」，教大家如何令香蕉不易變黑！

👇👇即按下圖看香蕉保鮮法！👇👇

平時常做的一個動作竟然是加速變黑的原因？全文：日本達人教4招香蕉保鮮法 做錯1步加速變黑！包保鮮紙真的可行？