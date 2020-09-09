暈車浪大挑戰？印度旅行社推70日超長途巴士旅行！經18國遠征倫敦

新冠肺炎疫情影響許多航班停飛，印度一家旅遊公司「跨境探險」決定另闢蹊徑，利用長途旅遊巴進行跨國旅行。這條新開發的旅遊路線將從印度德里出發，一路玩到英國倫敦，整趟旅程共花70天、經過18個國家。會經過的景點包括緬甸的寶塔、中國的長城，以及莫斯科、布拉格等歷史名城。

根據該公司提供的旅遊行程，可載運20名乘客的大型巴士從印度出發後，將往東經過泰國、寮國，接著北上中國，再往西前往中亞的吉爾吉斯、哈薩克，再北上從俄國進入歐洲，經過波蘭、捷克、德國後，在倫敦結束旅程。總路程高達2萬公里。

巴士由印度德里出發，一路玩到英國倫敦，整趟旅程共花70天、經過18國，不少正是一帶一路的國家：

這趟旅程將在2021年中的4月到6月之間出發，並索價2萬美元（約港幣15萬5千元）。負責人阿加瓦爾表示，遊客也可選擇只參加部分行程，以及從英國或是印度出發，巴士抵達倫敦後，由印度出發的旅客將承飛機折返，而巴士將調頭，載20名新旅客展開回程之旅。

畢竟要坐成70日！好在旅遊巴內部甚有頭等Feel：

根據旅行社網頁表示，這趟旅程的靈感來自50年代盛行的「探索神祕東方」之旅，當時許多旅行者、嬉皮組團從歐洲搭巴士前往亞洲尋找「啟發」，最有名的「印度人」號於1957年4月15日出發、6月5號到達加爾各答，8月2號回到倫敦。當時單程票只收85英鎊。（約港幣863元）

相關圖輯：【極限旅遊】土庫曼地獄之門、挪威惡魔之舌… 世界8大至凶險絕景

+ 12 + 12 + 12

【相關圖輯】9大倫敦旅遊陷阱防不勝防！假意幫手影相 賊仔趁遊客擺Pose擸機閃

+ 4 + 4 + 4

延伸閱讀：

疫情戳破「旅遊泡泡」 觀光業還沒爬起又趴下

用街景探索旅行浪漫！足不出戶的她，其實有段令人鼻酸的故事

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】