加拿大「洛磯山之光」透明玻璃天幕列車：12小時的視覺無邊際之旅

加拿大境內的洛磯山脈（Rocky Mountains），一年四季吸引世界各地旅客前來朝聖，《ETtoday新聞雲》這次特別實際體驗搭乘超奢華頂級列車「洛磯山之光」（Rocky Mountaineer）來趟兩天一夜鐵道之旅！全透明圓拱形玻璃窗，擁有超遼闊視野，抬頭就能盡覽沿途風光美景，相當值得列入在人生旅遊清單中。

頂級奢華火車「洛磯山之光」（Rocky Mountaineer），屬於慢速行駛的景觀列車，交通移動不是目的。因此，列車會準時出發，卻會隨沿途路線狀況調整行車速度，也可能中途停等其他列車通過，一整天在列車上的時間約10-12小時不等。但窗外每一片景色都是洛磯山之光想帶領旅客抵達的目的地，奢侈地讓旅客獨佔加拿大最美風光。

頂級奢華列車洛磯山之光為深藍外觀，有多條路線行駛，給旅人不同體驗。（ETTODAY授權使用）

這列頂級列車有多條行駛路線，這次《ETtoday新聞雲》實際體驗的路線為「加西走廊之旅」。列車行駛在具有歷史意義的加拿大百年太平洋鐵路路線上，兩天一夜的鐵路旅程從班夫出發，中途停靠甘露市住宿一晚，隔日上車後繼續行駛，最終抵達目的地溫哥華。

一路上列車穿梭在洛磯山群中，除了可以看見冰川河流、高山湖泊等各種大自然豐富的地貌絕景，更能一睹螺旋隧道、石溪大橋等兩大重要工程傑作。由於環繞在茂密森林中，有可能會與野生的熊、大角羊以及白頭鷹、駝鹿不期而遇，是「洛磯山之光」的旗艦路線。

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在艙等部分，列車有分「金楓葉」及「銀楓葉」兩種艙等，也就是所謂的頭等席以及一般席，絕大多數人都會選擇搭乘金楓葉等級的艙等，這是因為金楓葉車廂有雙層，比起銀楓葉車廂更配置有全透明圓拱形玻璃窗，遼闊的視野可以說毫無死角，抬頭就能盡覽沿途風光美景。

「洛磯山之光」除了沿途風景迷人，超奢華頂級列車封號也不是隨便得來的，每一列車廂配有3-4名乘務員，會從旅客上車一直服務到下車，在列車行進過程中，隨時遞上熱毛巾，送上點心以及提供酒水服務，有如搭乘飛機頭等艙一般，服務細心又周到。

金楓葉車廂下層設有餐廳，配有3名廚師在列車中即叫即煮，利用來自加國在地新鮮食材烹煮出加拿大鮭魚排、亞伯達省的3A級牛排與洛磯山野菇燉飯等頂級料理。這些美饌都是由得獎數次的主廚 Jean Pierre Guerin 和師承米芝蓮餐廳的大廚 Frédéric Couton 負責。另外，金楓葉車廂更有銀楓葉車廂所沒有的戶外露天聯廊，讓旅客在緩慢的鐵道之旅中，有更多可以自由走動、出外透透氣，更親近大自然的露天空間。

在旅遊旺季時，洛磯山之光常一票難求，被喻為「有錢也未必能買的到車票」的頂級列車，過去以美、澳旅客居多，去年開始則發展出中文專列車廂，原來配有的3-4名乘務員都會說中文外，還特別安排一名沿途解說的中文導遊，讓旅客在搭乘列車時候更能深入理解當地景點與文化特色；餐飲部分，也會特別多提供有中式料理供旅客享用。

搭乘洛磯山之光能善用加拿大航空的多城市開口機票規劃多元的加拿大行程，加航推薦旅客可在溫哥華旅遊數日後，出發搭乘洛磯山之光前往班夫國家公園，回程再搭乘加航國內線航班轉機經溫哥華回台北，行李可直掛省時又便利。

洛磯山之光列車

每年4月至10月限定開行，為兩天一夜含一晚住宿的套裝行程，依照季節及入住的飯店等級有不同價格，旅客可在官網預定乘車。

加拿大航空

加拿大航空飛行航點遍及加拿大境內以及6大洲逾220個國際機場，目前是全球排名前二十大的航空公司，年載客量於2018年已服務超過五千一百萬名旅客。加拿大航空提供定期航班，直飛至加拿大境內63個機場，美國56個機場以及包含歐洲、中東、非洲、亞洲、澳洲、加勒比海、墨西哥、中美洲及南美洲等100個國際航點。今年夏季，台北-溫哥華航線從每周五班增為每周六班，旅遊加拿大更加便利。

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