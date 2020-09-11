香港各大頂級酒店繼續推出Staycation超抵優惠，《香港01》旅遊頻道記者精選了11間奢華酒店優惠，包括Rosewood、四季酒店、奕居Upper House、文華東方、Conrad、Sheraton、The Murray、半島、Ritz Carlton、JW Marriott及Langham。 （下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】Rosewood Hong Kong —— 住一晚包早餐、下午茶

酒店推出激抵「THE GREAT ESCAPE」優惠，住一晚包Holt's Café 雙人早餐及下午茶或HENRY兩道菜午餐，並送$500迷你酒吧消費額。Rosewood難得推出超抵優惠，想book就要快啦！

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瑰麗酒店 地址：尖沙咀梳士巴利道18號 電話：3891 8888

【2】四季酒店 —— 43折包早餐、三道菜晚餐

酒店推出STAY AND DINE套票優惠，入住一晚豪華山景客房即送雙人早餐及三道菜晚餐，晚餐可選西式、中式或印度菜，更可免費獲贈2杯Prosecco氣泡酒！

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四季酒店 地址：中環金融街8號 電話：3196 8888

【3】Upper House —— 49折住全港No.1酒店

奕居長期高居Tripadvisor香港最佳酒店的第1位，最近推出最新Staycation套票，以49折優惠入住24小時，包雙人早餐、晚餐、迎賓飲品、免費享用Maxi-Bar（酒精除外），更可住足24小時！

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奕居 地址： 金鐘金鐘道88號 電話： 2918 1838

【4】文華東方酒店 —— 3折包早餐、三道菜晚餐

酒店eshop推出快閃優惠，一晚住宿連雙人早餐及三道菜晚餐低至3折，可選擇入住景觀客房、海景客房或市區景觀套房，晚餐甜品更可以歎酒店招牌芝士蛋糕！

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香港文華東方酒店 地址：中環干諾道中5號 電話：2522 0111

【5】半島酒店 —— 最新套票包三餐

最近半島酒店就推出最新的味遊半島套票，除了可以住宿一晚，更包足三餐！包大堂茶座兩位早餐、房内享用三道菜晚餐，更可以選擇雙人午餐或半島著名的雙人經典下午茶！

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半島酒店 地址：尖沙咀梳士巴利道22號 電話：2920 2888

【6】The Murray —— 住一晚包早晚下午茶三餐

酒店平時一晚要價七千多，今次推出超抵半價優惠，同時包早晚下午茶三餐，而且酒店歡迎客人攜帶 10kg 以下的竉物一同入住，記得事先告知酒店！

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+ 2 + 2 + 2

香港美利酒店 地址： 中環紅棉路22號 電話： 3141 8888

【7】Ritz Carlton —— 在全世界最高的酒吧歎雞尾酒

酒店推出Staycation優惠，入住豪華客房一晚即可送The Lounge & Bar雙人早餐，還有全世界最高的酒吧Ozone的黃昏雞尾酒。入住期間可以8折享用Spa、天龍軒、Ozone等服務和美食。

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香港麗思卡爾頓酒店 地址：西九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場 電話：2263 2263

【8】JW Marriott —— 住一晚歎海鮮、片皮鴨、手握壽司

酒店推出食住優惠，入住一晚即送雙人自助早餐及JW咖啡室或The Lounge自助午餐，加多少少錢就可以歎勻自助午餐及晚餐，任食龍蝦、蟹腳、片皮鴨、手握壽司、招牌雲吞等美食。

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JW萬豪酒店 地址：香港金鐘道88號太古廣場 電話：2810 8366

【9】Sheraton Hotel —— 免費升級行政套房

酒店推出最新Staycation優惠，住一晚即可免費升級行政套房，住足25小時！另外包埋早餐及$600元酒店餐飲消費額，適用於酒店所有餐廳及酒吧，包括任食生蠔的自助餐及獲米芝蓮推介的中菜廳。

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香港喜來登酒店 地址：九龍彌敦道20號 電話：2369 1111

【10】Conrad Hong Kong —— 住一晚包香檳早午餐

港麗酒店推出全新優惠，入住一晚即送價值超過$1800的周末香檳早午餐，亦可以在行政貴賓廊或咖啡園歎早餐、下午茶及黃昏雞尾酒，更可住足29小時！

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香港港麗酒店 地址：香港金鐘道88號太古廣場 電話：2521 3838

【11】朗廷酒店 —— $0房價歎米芝蓮中菜

酒店再度推出零房價優惠，於優惠期內預訂客房，即回贈相等於房價的餐飲消費額，等於零房價！餐飲消費額適用於酒店所有餐廳，包括米芝蓮三星食府唐閣和Room Service。

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Langham 地址：尖沙咀北京道8號 電話： 2375 1133

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💡同場加映：酒店床尾巾的用途💡

酒店房中有多個細節位令客人住得更舒適，大家有對各種用品的用途有幾多認識？不少人無法理解床尾巾的用途，亦不明白床上擺放多個枕頭的原因，其實酒店還有很多小細節以便利客人，到底你知道幾多？之前在用各種用品時又有沒有做錯？

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