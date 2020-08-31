香港太古可口可樂將於9月在荃灣南豐紗廠開設期間限定店，展出多個特色精品，同時設有多個打卡位。《香港01》飲食頻道記者精選了南豐紗廠其餘4個食玩買推介，周末可以在這個文青新蒲點度過大半日！

食😋😋

【1】Honbo —— 足料四層2安士牛肉漢堡

Honbo是Bloomberg 2020年全球最佳漢堡唯一入榜的香港漢堡店。由醬汁、漢堡扒到麵包都是餐廳親自製作，漢扒特別混合多種牛肉部位製成，如本地牛腩及美國牛肩，牛味濃郁，喜愛牛肉的獨特臊味的「牛魔王」必定喜歡。

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Honbo 地址：荃灣白田壩街45號南豐紗廠3樓303號舖 營業時間：星期一12:00 - 16:00，星期三至日12:00 - 20:00（星期二休息）

【2】Book B Kitchen Mealmeal —— 日式精緻定食

小店是一間複合式空間，餐廳和書店各佔一半。店內裝修以木系為主調，風格簡約、氣氛溫馨，不過堂食位置不多。餐廳主打日式料理，雖然價錢偏貴，不過食物質素確實不錯。記者最推介的是炸雞日式咖哩飯，雖然炸雞賣相普通，但雞肉肉質嫩滑，亦充滿肉汁，配上味道溫和的咖哩，味道非常有驚喜！

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Book B Kitchen Mealmeal 地址：荃灣白田壩街45號南豐紗廠六廠1樓111號舖 營業時間：星期一至日12:30 - 21:00

玩🤩🤩

【1】可口可樂Pop-up Store —— 現場自製個人可樂

香港太古可口可樂將於9月開設期間限定店，展出超過一千件可口可樂的特色瓶罐和周邊精品，包括不同年代的可口可樂廠房紀念瓶、各國紀念瓶、特別形狀的可樂瓶。另外亦有經典照片、海報和歷年商標的變化，最特別的是可以現場自製個人可樂，留個紀念！

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香港太古可口可樂期間限定店 日期：2020年9月1日至9月27日 開放時間：11:00 - 21:00 地址：荃灣白田壩街45號南豐紗廠3樓301舖 網上預約參觀：https://www.popticket.hk/event/scchkpop-upstore （每日開放時間分10個時段，每時段約45分鐘）

買😎😎

【1】Pinkoi —— 多個生活設計品牌精品

Pinkoi.com是亞洲最大的設計商品購物網站之一，售賣本地及外地設計師的自家精品，早前進駐南豐紗廠，每月設有不同主題，帶來多款來自香港、台灣、泰國等地的手作文創商品，包括擴香瓶、香薰蠟燭、首飾、手袋等。

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Pinkoi 地址：荃灣白田壩街45號南豐紗廠307號舖 營業時間：星期一、三至五12:30 - 18:30，星期六、日12:00 - 19:00（星期二休息）

【2】可口可樂Pop-up Store —— 全港獨家汽水罐錢罌

除了多款可口可樂特色瓶罐和周邊精品外，可口可樂期間限定店現場還有全港獨有的汽水罐錢罌和多款限量精品，包括文件夾、耳機線收納夾、便利貼等。

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香港太古可口可樂期間限定店 日期：2020年9月1日至9月27日 開放時間：11:00 - 21:00 地址：荃灣白田壩街45號南豐紗廠3樓301舖

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💡同場加映：南豐紗廠其餘5大打卡位💡

南豐紗廠近年成為了文青新打卡勝地，雖然位置不太方便，但仍吸引很多人特地去影靚相。除了最新的可口可樂主題店，南豐紗廠還有多個打卡位，點擊圖片即睇打卡勝地👇👇👇

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