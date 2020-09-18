天文台預告這個周末會落大雨，但辛苦了一個星期，加上限聚令放寬、食肆堂食延長營業時間，無理由不外出放鬆一下吧？誠品書店逆市擴充，於奧海城開設新分店，昨日（17日）起試業，《香港01》旅遊頻道記者一次過精選了大角咀4大食玩買一日遊推介，可以無懼風雨度過美好的周末。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準，價格未包括加一服務費）

【第一站】誠品書店 —— 藏書達四萬本、特設香港主題書櫃

來自台灣的誠品書店逆市擴充，在奧海城開設第四間分店，昨日（17日）起試業，23日正式開幕。分店藏書達四萬冊，更設有香港主題書櫃，精選本地作家的作品，帶領讀者認識新舊香港。當然少不了誠品必備的文具精品專區，亦有本地與台灣零食區域。

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誠品書店（奧海城分店） 地址：西九龍奧海城3期地下高層UG55-58, 80-88號舖 營業時間：星期一至五11:00 - 21:00，星期六、日及公眾假期10:30 - 21:30

【第二站】Burgerman / 泉生美食車仔麵

記者今次推薦兩間大角咀人氣高質小店，如果你想嘗試西式料理，可以選擇到Burgerman品嚐爆汁漢堡；如果想食港式風味，可以試試泉生美食車仔麵。

1. Burgerman —— 澎湃至尊漢堡

Burgerman提供多款特別款式漢堡，例如和牛漢堡、水牛城雞肉漢堡、日本飛驒牛漢堡、丹麥藍芝士漢堡。人氣之一的至尊漢堡非常澎湃，放上兩塊安格斯牛肉漢堡扒、洋蔥、蘑菇、煎蛋及煙肉，未食先帶來視覺享受！最貼心的是，小店會提供手套，完全不用擔心會弄髒雙手。

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Burgerman 地址：大角咀埃華街95-97號地下 營業時間：星期一至日11:00 – 22:00

2. 泉生美食車仔麵 —— $24兩餸車仔麵

「泉生車仔麵」是街坊的人氣口碑小店，店內沒有多餘的裝修，只有手寫毛筆字餐牌。車仔麵最低消費為$24，可以食到兩個餸，十分抵食！湯底使用10隻鮑魚熬製，網民大讚味道鮮甜，用料認真。

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泉生美食車仔麵 地址：大角咀鐵樹街58號富多來新邨富堂樓地下62號舖 電話：2307 8689

【第三站】Some Thingsss Glass Studio —— 玻璃工作坊整靚靚首飾

本地創作品牌Some Thingsss開設工作室，開辦玻璃工藝工作坊，可以體驗吹玻璃的樂趣，親手製作獨一無二的玻璃製品，包括首飾、擺設、香薰小瓶等，無論送禮或自用都非常適合。

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Some Thingsss Art Studio 地址：大角咀洋松街87號永嘉工廠大廈4/F B室 電話：2388 7688（Whatsapp：5501 7814）

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💡同場加映：荃灣一日遊4大打卡美食推介💡

位於荃灣的南豐紗廠近年成為了文青新打卡勝地，其實除了南豐紗廠，荃灣還有另一個隱世影靚相地點：光板田村。《香港01》旅遊頻道記者順便推介南豐紗廠的兩間高質美食，打卡前後可以醫下肚。

【第一站】南豐紗廠 —— 文青新蒲點

南豐紗廠前身是紡織工廠，經過活化後，隨即成為文青勝地，無論外面的壁畫，還是裡面的玻璃走廊和大堂的主樓梯，都是熱門的打卡熱點。除了影靚相，還可以逛逛裡面的特色小店，例如手作文創小店Pinkoi、藝術書店Book B、集家品、文具、首飾於一身的清水模水泥創作品牌Shabibi Sheep Workshop，度過慢活的時光。

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