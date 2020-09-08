港產片《幻愛》在大西北的屯門取景，引起不少港人對屯門的好奇。其實屯門有很多食玩買好去處，喜歡運動的朋友可以行屯門徑、藍地水塘，仲可以去打卡熱點彩虹欄杆影相！《香港01》旅遊記者規劃屯門一日遊5大食玩買行程，疫情過後即刻去屯門行返轉啦！

【第一站】😋西鐵站附近小巷高質西餐@拾號公社

行山前想食少少野醫肚？這間西餐廳位於屯門站附近，餐廳有兩層，仲有露天座位，帶埋狗狗一齊食都得。餐廳提供lunch set有全日早餐、意粉、薄餅及意大利飯，夜晚仲有手工啤！想知招牌菜有幾正？按下圖即睇👇👇

拾號公社 地址：屯門明藝街10號安全樓地舖 電話：9822 2241

【第二站】📸🌈打卡熱點影長腿照@屯門徑彩虹欄杆

距離屯門市中心只有10分鐘路程的屯門徑，大部分路段都是石屎地及多段樓梯，對行山新手來說算簡單易行，最快3個小時就行得完。沿著屯門徑方向前行，好快就見到一條七彩繽紛的彩虹欄杆，連女神曾淑雅都有去打卡！按下圖即睇行山路線、行山貼士😎😎

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【第三站】📸碧綠色湖水放鬆心情@藍地水塘

下一站就是藍地水塘，沿著屯門徑彩虹段行約45分鐘就到達藍地灌溉水塘，沿途大部分是下山路，因此新手都輕鬆行得到。途中會經過涼亭「若夢園」，如果覺得累可以稍作休息。望住藍地水塘碧綠的水，心情豁然開朗，最適合抒發壓力。按下圖即睇沿途路線、打卡位👇👇

【第四站】😋隱世高質cafe@Thre3 Concept

行完水塘後沿著小路落山，大約15分鐘就可以行到藍地大街，藍地大街美食選擇多！不少行山友行藍地水塘前後都會去醫肚，主打西式意粉、炸雞漢堡、薄餅等，仲有超可愛的柴犬咖啡！按下圖即睇有咩招牌菜😋😋

Thre3 Concept 地址：屯門藍地大街35號地下 電話：5545 5009

【第五站】🎨☕藝術空間睇展覽歎咖啡@清山塾 Casphalt

乘搭輕鐵去兆康站就到清山塾，這裏前身是清涼法苑轄下佛教見修幼稚園，上年開始轉做藝術空間，不時舉辦藝術展覽、工作坊等，仲有寄賣藝文小物，周末仲可以帶埋狗狗去打卡影相。行到肚餓的話，清山塾內的咖啡店仲有提供輕食，休閒地歎杯咖啡、食件雜菜批，夠晒chill！室外仲有好多打卡位，按下圖即睇🤩🤩

清山塾 Casphalt 地址：屯門屯富路清涼法苑內 電話：2461 6288

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😍😍😍 同場加映：幻愛取景地｜屯門輕鐵一日遊5大好去處 碼頭睇日落、湖景邨打卡 😍😍😍

部分劇情在屯門呢取景的港產片《幻愛》，引起不少港人對屯門這個大西北地區的興趣！記者整理電影中的取景店、人氣食店，帶你跟住《幻愛》遊屯門！想知邊度睇日落最靚？按下圖即睇😎😎

《幻愛》電影中都有在屯門碼頭取景，其中一張劇照男女主角坐在長廊盡頭燈塔處，配上天空的日落晚霞，非常有意境！網民形容拍到好似日本！按下圖即睇屯門碼頭靚相👇👇

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