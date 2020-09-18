荃灣D．Park愉景新城一向走親子路線，最近舉行「玩具．模型購物節」，有多個動漫卡通角色打卡位和周邊商品，包括迪士尼朋友、Hello Kitty、多啦A夢、幪面超人時王等。《香港01》旅遊頻道記者一次過精選了荃灣4大食玩買一日遊推介，包括愉景新城的玩具模型節、楚撚記、光板田村和hōmu by favilla。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準，價格未包括加一服務費）

【第一站】愉景新城 —— 玩具模型節與卡通人物影相打卡

商場舉行「玩具．模型購物節」，打造超過9000呎的玩具模型聖地，集齊超過30個人氣玩具系列和超過700種周邊商品，包括多個動漫卡通角色，如迪士尼朋友、Hello Kitty、多啦A夢、幪面超人時王、麵包超人、Peppa Pig、高達、龍珠等。現場設有多個打卡位，包括2隻2米高的RX-78-2高達巨型立像！

😍😍😍想知如何可以獲得大禮品，立即按圖睇攻略😍😍😍

+ 4 + 4 + 4

愉景新城「玩具．模型購物節」 地址：荃灣青山公路荃灣段398號愉景新城L1 中庭 活動日期：即日起至2020年10月4日 開放時間：12:00 - 20:00

【第二站】hōmu by favilla —— 必食慢煮封門牛柳定食

玩完一輪，小朋友必定非常肚餓，記者推薦到樓上的日式餐廳醫肚。餐廳主打多款西日美食，人氣料理包括慢煮封門牛柳定食、蒲燒鰻魚滑蛋定食，無論賣相和味道都有非常高的水準，特別是牛柳，通過慢煮的方式，令肉質更加軟嫩。

😋😋😋餐廳更有兒童專屬餐點，立即按圖睇睇😋😋😋

+ 2 + 2 + 2

hōmu by favilla 地址：荃灣青山公路荃灣段398號愉景新城2樓2013號舖 營業時間：星期一至四11：30 - 21：30，星期五至六11:30 - 22：00，星期日11:30 - 21:30，公眾假期及前夕11:30 - 22:00

【第三站】光板田村 —— 七彩繽紛壁畫

在南豐紗廠打卡歎完美食後，可以到有「港版彩虹眷村」之稱的光板田村逛逛。光板田村是位於大帽山山腳的一個寮屋村落，距離荃灣市中心只有約15分鐘車程，位置都算方便。壁畫色彩繽紛，風格可愛，由一班小朋友義工和村民共同創作，最受歡迎的打卡位置就是彩虹樓梯和彩色小屋。不過打卡遊覽的同時，記得要收細聲量，不要對村民造成滋擾。

📷📷📷想知光板田村點去最方便，立即按圖睇睇📷📷📷

+ 2 + 2 + 2

光板田村 地址：荃灣光板田村二段

【第四站】楚撚記大排檔 —— 必試豬油飯、燕麥金沙蝦球

晚餐可以試試這間人氣港式新派大排檔，原本於土瓜灣和西環都有分店，最近宣布首次進駐新界，將於9月23日登陸荃灣！除了人氣菜式如燕麥金沙蝦球、黃金椒鹽粟米、脆皮炸大腸外，荃灣新店更會獨家新增約10個菜式，啱晒一家大細叫幾個餸一齊分享。

😋😋😋想知更多網民推介必點菜式，立即按圖睇睇😋😋😋

+ 2 + 2 + 2

楚撚記大排檔 地址: 荃灣川龍街118號百悅坊地下及1樓 訂座電話: 3997 3661 / 5338 1859 (WhatsApp專線)

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

💡同場加映：大角咀4大食玩買推介💡

誠品書店逆市擴充，於奧海城開設新分店，9月17起試業，記者一次過精選了大角咀4大食玩買一日遊推介，可以無懼風雨度過美好的周末。

【第一站】誠品書店 —— 藏書達四萬本、特設香港主題書櫃

來自台灣的誠品書店逆市擴充，在奧海城開設第四間分店，9月17日起試業，23日正式開幕。分店藏書達四萬冊，更設有香港主題書櫃，精選本地作家的作品，帶領讀者認識新舊香港。當然少不了誠品必備的文具精品專區，亦有本地與台灣零食區域。

😍😍😍想知有咩新店優惠、獨家精品和零食推介，立即按圖睇睇📖📖📖

+ 3 + 3 + 3

誠品書店（奧海城分店） 地址：西九龍奧海城3期地下高層UG55-58, 80-88號舖 營業時間：星期一至五11:00 - 21:00，星期六、日及公眾假期10:30 - 21:30

想知爆汁Burger和玻璃工作坊在哪裡，立即觀看全文👉👉👉誠品逆市擴充登陸奧海城 周末落雨好去處 大角咀4大食玩買推介