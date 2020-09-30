中秋國慶4日連假去哪裡好？不去郊外的話，其實留在市區行商場都可以很有趣！除了大量室內展覽，原來亦有不少戶外休憩區，由玩樂設施到裝飾都適合一家大小去放電兼打卡。《香港01》旅遊記者整理全港8大商場好去處，在紫藤花下影仙氣相、與熊本熊、粉紅兔兔自拍無難度！

大家計劃好一連4日的中秋國慶長假期去哪裡好了嗎？全港各大商場都推出了不少展覽或特色活動，有許多大型打卡位值得你去一一發掘。以下整理8大商場的打卡好去處，留在室內又得，去戶外休憩區都得，得咗！點擊圖片睇睇所有好去處詳情 👇👇

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