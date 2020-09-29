還有三日就到中秋節，今日中秋節四日連假，但疫情關係無法去外地旅行，不如留在香港同燈籠打卡！《香港01》記者精選5大中秋燈籠打卡點，包括大澳水鄉花燈節、元朗大橋街市的「燈籠街」、D2 Place日式「燈籠祭」、灣仔利東街傳統大紅燈籠，以及饒宗頤文化館中秋手作市集！

【1】逾800個手繪燈籠高高掛@大澳花燈節

今年大澳水鄉花燈節已經開始了！大澳吉慶街上掛上逾800個手繪紙燈籠，延伸至大街小巷，全部燈籠都亮燈時，整片地區都燈火通明，充滿節目氣氛，仲有一個巨型月亮裝置可以打卡！想知仲有邊樣嘢比手繪燈籠更加多人爭住影？按下圖即睇😎😺

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大澳水鄉花燈節2020 地址：大澳吉慶前街 亮燈時間：晚上6:30-9:30 活動日期：即日至10月尾

【2】約40米傳統燈籠街@元朗大橋街市「燈籠街」

香燭小店化身燈籠街！元朗有一條出名「燈籠街」，每逢中秋節都吸引不少區內街坊、攝影發燒友去打卡！燈籠街長約40米，掛滿傳統手紥燈籠，包括超壯觀的金魚牆、玉兔牆！想知今年最人氣燈籠有幾霸氣？按下圖即睇🌕👇👇

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「冠香行」香莊 —— 元朗「燈籠街」 地址：新界元朗橋樂坊2號

【3】打卡燈籠牆、體驗水燈許願@D2 Place「燈籠祭」

因疫情關係，今年港人無法「返鄉下」，不如去D2 Place「秋日文化祭2020」頂住癮先！商場天台花園設有大型燈籠牆、LED燈夜光鳥居、巨型滿月裝置，仲有一個彎月造型的許願水燈池，可以在水燈上寫上願望再體驗放水燈！想知仲有咩食玩買？按下圖即睇🌕👇

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大型燈籠牆、LED「夜光鳥居」 地點：D2 Place一期天台花園（搭乘升降機到10樓後沿樓梯直上） 日期：2020年9月26日至10月4日 時間：4 PM - 9 PM

新月許願水燈池 地點：D2 Place二期天台花園（搭乘升降機到11樓後沿樓梯直上） 日期：2020年9月26日至10月4日 時間：4 PM - 9 PM

手作市集 地點：D2 Place一期2樓The SPACE 日期：2020年10月1日至4日 時間：1 PM - 9 PM

浴衣租用服務 地點：D2 Place一期2樓The SPACE 日期：2020年10月1日至4日 時間：1 PM - 9 PM

【4】逾650個傳統大紅燈籠@灣仔利東街

想同傳統大紅燈籠打卡？灣仔利東街將舉辦「團緣‧月滿利東」活動，整條街道都會懸掛逾650個傳統大紅燈籠，仲有兩個傳統造型公仔影相。燈籠用來做背景，影女神相就最適合不過！想知燈籠幾多點後會亮燈？按下圖即睇👇👇

「團緣‧月滿利東」 地址：香港灣仔皇后大道東200號 活動日期：10月1日至11月8日 網站：http://www.leetungavenue.com.hk/tc/

【5】手作市集集合美食、打卡於一身@饒宗頤文化館

中秋節四日連假，文青們可以去邊？不如去饒宗頤文化館內舉行的手工市集，集美食、購物、打卡於一身！這次的《負能量市集2.0》集結逾80個本地品牌，設有遊戲區、工作坊、扭蛋區，中秋更有猜謎活動、巨型月亮裝置！按下圖即睇🌕🌕

《負能量市集2.0 - 負負得正》 地點 : 香港九龍美孚青山道800號 饒宗頤文化館 (中區 及 下區) 日期 : 10月1至4日 時間 : 10月1日 (14:00-21:00)；10月2- 4日 (13:00-20:00) Facebook：https://www.facebook.com/lifemarthk/

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中秋節一定要玩燈籠先有氣氛！記者走訪元朗燈籠街、深水埗福榮街，睇睇今年潮流最人氣的燈籠款式是甚麼！傳統燈籠推出新款吸客，電子燈籠就大玩投影、發聲燈籠！想知今年最興邊款卡通人物燈籠？按下圖即睇記者實測🤩🤩

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