【澀谷】盤點20大必去景點　尋寶好去處、夜店私心推薦氣氛一流！

作為日本年輕流行文化發信地的澀谷，近幾年更是不少嶄新景點誕生，讓澀谷的景點名單頻頻刷新。這次要介紹LIVE JAPAN編輯部精選的20個澀谷必去的觀光＆購物景點，包含知名的定番地標、近年開幕的全新設施等等，無論是要逛街、購物還是純觀光，每一次造訪澀谷肯定都能有全新發現與樂趣！ ※因新冠肺炎疫情影響，商家可能會有變更營業時間或臨時公休之情形 ※外出時請記得配戴口罩，並與他人保持適當社交距離

1. 著名碰頭會面點︰「忠犬八公像」

秋田犬「小八」在主人逝世後依然每天都到澀谷車站期盼主人歸來，並且10年間風雨無阻，其忠心與毅力讓後人為之感動，因而在1934年於澀谷車站前建造了一尊「忠犬八公像（忠犬ハチ公像）」來紀念牠。現在這尊八公像是澀谷著名的地標，經常作為日本年輕人相約澀谷時的會面碰頭地點，堪稱來到澀谷一定要前來踩點的定番必訪點。

忠犬八公銅像（忠犬ハチ公像） 地址︰2-1, Dogenzaka, Shibuya-ku, Tokyo, 150-0043 最近車站︰澀谷 站 （湘南新宿線 / 山手線 / 埼京線 / 銀座線 / 半藏門線 / 副都心線 / 東急東橫線 / 東急田園都市線 / 京王井之頭線）

2. 行人往來絡繹不絕的「澀谷中心街」

位於澀谷站前交叉路口旁的「澀谷中心街」（渋谷センター街）是澀谷數一數二的熱鬧繁華街，可以找到許多人氣購物景點、餐廳等，甚至遊戲中心、卡拉OK等各類商家也是應有盡有。

澀谷中心街（渋谷センター街） 地址︰New Shibuya corporate house 311 (the Shibuya center mall promotion association secretariat), 12-3, Udagawacho, Shibuya-ku, Tokyo, 150-0042 最近車站︰澀谷 站 （湘南新宿線 / 山手線 / 埼京線 / 銀座線 / 半藏門線 / 副都心線 / 東急東橫線 / 東急田園都市線 / 京王井之頭線）徒步3分

3. 從高空瞭望澀谷站前交叉路口！「MAGNET by SHIBUYA109」

「MAGNET by SHIBUYA109」是位於澀谷站前交叉路口上的一棟百貨公司，由原本的「109MEN'S」翻新改裝而來。裡頭除了各種類美食餐廳及商家之外，屋頂還有展望台設施，能夠從高空瞭望整個澀谷站前交叉路口。

MAGNET by SHIBUYA109（MAGNET by SHIBUYA109） 地址︰東京都渋谷区神南1-23-1

4. 47層樓高的東京新地標！美景及購物一次滿足的「澀谷Scramble Square」

2019年11月開幕的「澀谷SCRAMBLE SQUARE」是與澀谷車站直接連通的大規模複合設施，地上共有47層樓，約230公尺高，是澀谷地區最高的建築。有不少初次於日本設點的商店＆餐廳進駐於此，並且面積廣達2500平方公尺的屋頂展望空間中還有展望設施「SHIBUYA SKY」（渋谷スカイ），能夠將周邊的澀谷街道風景盡收眼底。

澀谷Scramble Square（渋谷スクランブルスクエア） 地址︰東京都渋谷区2-24-12 最近車站︰與JR・地下鐵澀谷站直接連通

5. 翻新重生捲土重來的「澀谷PARCO」

在2019年11月時翻新重生的「澀谷PARCO（渋谷PARCO）」是百貨公司「PARCO（パルコ）」的旗艦店，除了有許多潮流新稅設計品牌進駐，還有Nintendo TOKYO之類的宅宅商店、前衛上鏡美食餐廳等等，能夠十足體認澀谷的年輕流行文化。

澀谷PARCO（渋谷PARCO） 地址︰東京都渋谷区宇田川町15-1 最近車站︰JR澀谷站步行5分鐘 營業時間︰商店10：00～21：00、餐飲11：00～23:30

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除了這次介紹的景點設施之外，澀谷還有非常多值得必去的地方。今後就讓我們繼續期待澀谷的進化與發展，創造出更多讓人流連忘返的魅力景點，讓你每次來都不厭倦！

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