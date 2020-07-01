秋葉原Gundam Cafe翻新擴張 四大專區7月底開業 自護Dining夠特色

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

去過秋葉原的朋友應該都知道高達主題餐廳Gumdam Cafe就在JR秋葉原站外，現在Gundam Cafe將進行翻新擴張，規模擴大4倍成「GUNDAM Café TOKYO BRAND CORE」，7月底開始營業。

翻新後的秋葉原Gundam Cafe「GUNDAM Cafe TOKYO BRAND CORE」將會劃分為四大區域，除了原本已有的Cafe及精品售賣區之外還新增了「餐廳區」（Restaurant Area）以及「Zeon's Diner TOKYO」兩個區域。

圖片來源：gundam.info

餐廳區設計以戰艦內的食堂為形象，牆身的窗其實是螢幕，將播映出各種宇宙風景，例如可一邊觀賞浩瀚星海一邊用餐，亦會看到高達系列中世界各地的風貌如殖民地或在戰艦旁邊飛過的MS等。另外亦會製作只於Gundam Cafe播影的show program。

「Zeon's Diner TOKYO」則是呈現自護公國世界觀的「體驗型Dining」，首先當然少不了自護主題的餐點，而最特別是在餐廳中間有一張巨型餐枱，桌面是屏幕，當客人點完餐後在上餐時就會於屏幕放映MS的戰鬥場面。當聯邦軍的MS出現時，全桌的食客更會一齊發動攻擊。同時區內亦會不時播出「自護萬歲！」（ジーク・ジオン！）的口號，營造自護必勝的氣氛。

隨著店舖翻新自然也有新Goods推出，今次有不少融合日本傳統文化的精品，有興趣的話在疫情完結去東京遊戲時不妨帶走。最後是有外賣飲品專區，沒時間坐低慢慢吃的話也可以買杯野飲帶走。

+5
+4
+3
【2020年7、8月遊戲時間表】PS4、Switch、PC、XB1全平台精選推介
3A遊戲開發成本不斷增加但價格不變　前PS高層表示難以維持下去
《街霸：對決》騰訊動作卡牌手遊即將上架　多人協力打BOSS闖關
EVA福音戰士Fans製仿真人電影預告 神還原初號機第三新東京綾波麗
《Tales of Arise》傳奇系列新作宣布延期　製作人富澤祐介致歉
【明日方舟首抽攻略】台服上線　詳盡首抽角色及低星育成推薦
電玩少女蔥蔥處女寫真集 JK制服+小背心+妹系造型 性感內頁率先睇
7月新番動畫推薦！ RE:Zero、刀劍神域等多部延期大作終於復播
Steam夏日特賣開鑼 優質遊戲最高1折 最低1美元 一齊玩住等PS5
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。