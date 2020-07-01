秋葉原Gundam Cafe翻新擴張 四大專區7月底開業 自護Dining夠特色

去過秋葉原的朋友應該都知道高達主題餐廳Gumdam Cafe就在JR秋葉原站外，現在Gundam Cafe將進行翻新擴張，規模擴大4倍成「GUNDAM Café TOKYO BRAND CORE」，7月底開始營業。

翻新後的秋葉原Gundam Cafe「GUNDAM Cafe TOKYO BRAND CORE」將會劃分為四大區域，除了原本已有的Cafe及精品售賣區之外還新增了「餐廳區」（Restaurant Area）以及「Zeon's Diner TOKYO」兩個區域。

圖片來源：gundam.info

餐廳區設計以戰艦內的食堂為形象，牆身的窗其實是螢幕，將播映出各種宇宙風景，例如可一邊觀賞浩瀚星海一邊用餐，亦會看到高達系列中世界各地的風貌如殖民地或在戰艦旁邊飛過的MS等。另外亦會製作只於Gundam Cafe播影的show program。

「Zeon's Diner TOKYO」則是呈現自護公國世界觀的「體驗型Dining」，首先當然少不了自護主題的餐點，而最特別是在餐廳中間有一張巨型餐枱，桌面是屏幕，當客人點完餐後在上餐時就會於屏幕放映MS的戰鬥場面。當聯邦軍的MS出現時，全桌的食客更會一齊發動攻擊。同時區內亦會不時播出「自護萬歲！」（ジーク・ジオン！）的口號，營造自護必勝的氣氛。

隨著店舖翻新自然也有新Goods推出，今次有不少融合日本傳統文化的精品，有興趣的話在疫情完結去東京遊戲時不妨帶走。最後是有外賣飲品專區，沒時間坐低慢慢吃的話也可以買杯野飲帶走。