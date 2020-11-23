大棠千島湖行山路線　秋冬紅葉打卡　順路屯門歎美食｜懶遊包#5

上回提到，今年的大棠紅葉提早轉紅，不過山長水遠入到大棠，當然要順路行上去人氣爆燈的千島湖清景台欣賞下水塘靚景！Pe仔雖然覺得沿途風景普通，但輕鬆登頂而換來的美景也是值得的！

本日路線：大棠楓香林 --> 千島湖清景台 --> 掃管笏村 --> 屯門/元朗

● 我叫Pe仔，郊遊打卡嗰時就係日頭，肚餓搵食嗰陣就係夜晚。 ● 有一樣嘢我比人地叻嘅，就係我唔怕黑，但係我都同其他人一樣我係怕昆蟲嘅。 ● 我希望每一個人都識去懶遊！

想睇朗屏港鐵站至大棠楓香林路線教學，立即點擊睇全文 👉👉大棠紅葉2020｜楓香林轉紅實況 1小時行完歎屯門美食｜懶遊包#3

第1站：大棠楓香林出發至千島湖清景台

要到千島湖清景台，主要有掃管笏村出發及大棠山道出發兩條路線。上次Pe仔就由大棠山道作起點，先欣賞大棠楓香林的紅葉，再前往千島湖清景台。由楓香林出發大概要46分鐘才到達千島湖清景台，而且沿途也有值得打卡靚位，點擊圖片睇完整路線風景 👇👇

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【關於千島湖清景台3件事】

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第2站：千島湖清景台打卡

幾經辛苦，終於到達千島湖清景台！雖然Pe仔到訪當日屯門一帶空氣污染指數爆標，但仍感覺千島湖清景台的壯闊和震撼，相信在天朗氣清的日子來到，望著藍天白雲配上翠綠的千島定會很放鬆！千島湖清景台啟用以來吸引大量登山客，連劉嘉玲都去過打卡，點擊參考下各種打卡方法 👇👇

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第3站：千島湖清景台至掃管笏村離開

在千島湖清景台打完卡，大家可以原路折返往大棠方向離開。但Pe仔長途跋涉入到大西北的大欖郊野公園一帶，當然想行勻不同路線看不同景色，於是選擇往黃泥墩水塘方向的路線離開，首次踏入掃管笏村偶遇可愛小山羊！點擊圖片睇離開路線及沿途景色 👇👇

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【千島湖清景台行山路線】 路程：約9公里 需時：約3小時 打卡指數 🌕🌕🌕🌕🌑 獨遊指數 🌕🌕🌕🌕🌑 備註：如果你一早打算先到大棠楓香林打卡一番，最好帶備足夠乾糧，在楓香林的長椅上邊賞楓邊享用簡單一餐。 上千島湖一段路徑沙漠化嚴重，最好穿抓地能力足夠的鞋。沿路有遮擋的樹蔭不多，暴曬機會很高，所以一定要做足防曬，並帶備足夠的水。 如果想享受比較接近大自然的行山路線，千島湖這條路線或許不是最佳路線，因為石屎路佔的比例很多，沿途風景不算多，而經常出現要排隊在清景台打卡的情況。

第4站：屯門3大美食推介

Pe仔這次折返後去了屯門新興美食集中地紅橋搵食！對咖啡小店情有獨鍾的Pe仔見到轉角一間文青Cafe，便直接入去，沒想到會意外發現讓人驚喜的高CP值All Day Breakfast呢！點擊圖片睇Pe仔誠實食後感及價錢 👇👇

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Miss Coffee 地址：屯門青柏徑6號鹿苑地下18號舖 營業時間：星期一至日 10:00-20:00 電話：39565640

屯門另外2大美食推介

【1】西鐵站附近小巷高質西餐@拾號公社

行山前想食少少野醫肚？這間西餐廳位於屯門站附近，餐廳有兩層，仲有露天座位，帶埋狗狗一齊食都得。餐廳提供lunch set有全日早餐、意粉、薄餅及意大利飯，夜晚還有手工啤！想知招牌菜有幾正？按下圖即睇👇👇

拾號公社 地址：屯門明藝街10號安全樓地舖 營業時間： 星期一至日 11:30-00:00 電話：98222241

【2】隱世高質cafe@Thre3 Concept

藍地大街美食選擇多，不少行山友都鍾意去藍地醫肚。這間高質Cafe就主打西式意粉、炸雞漢堡、薄餅等，仲有超可愛的立體拉花柴犬咖啡！按下圖即睇有咩招牌菜😋😋

Thre3 Concept 地址：屯門藍地大街35號地下 營業時間：星期二至五 12:00-16:30 / 18:00-22:00；星期六、日及公眾假期 11:00-16:00 / 18:00-22:00 電話：55455009

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🍁🍁🍁 同場加映：將軍澳景林邨公園紅葉直擊 距港鐵站3分鐘 附市區6個賞紅葉景點 🍁🍁🍁

想睇紅葉不一定要山長水遠入元朗大棠，距港鐵站3分鐘步程的景林邨中央公園亦在秋冬換上秋裝，更有楓香及大花紫薇，點擊圖片睇市區賞紅葉6大地點推介 👇👇

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