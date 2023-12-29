大棠楓香林紅葉指數轉紅！交通方法+打卡心得　Hello Kitty專巴！

大棠紅葉2024！漁護署每年都會公布大棠紅葉楓香林的紅葉指數，12月29日紅葉指數已改為「開始紅」。《香港01》好食玩飛記者整理了大棠紅葉交通和打卡貼士，包括最新的Hello Kitty 巴士路綫，出發前必睇！（注意，內文均為往年舊照片，並非當下最新紅枼狀態）



一年一度大棠紅葉季又來了！（圖片來源：小紅書@港漂小吴）

大棠紅葉指數12月更新！附大棠紅葉交通、打卡貼士

根據漁護署於12月15日最新更新的「大欖郊野公園楓香林紅葉情報」，現時大棠紅葉指數為黃！每年11月中至12月都是大棠紅葉開始轉紅的日子，漁護署每年都會公布大棠楓香林紅葉指數，分為A至D四級，分別代表紅葉轉紅程度，D代表仍為綠色，C代表轉黃，B則代表開始紅，A則代表極紅。

漁護署每年都會更新大棠楓香林紅葉指數。（圖片來源：漁護署）

除了可參考漁護署的紅葉情報，大家亦可參考民間網站（http://www.yl.hk/TaiTongRedLeaf/），網站專門報道大棠紅葉情況，在12月15日，網站表示「黃」，加上周末溫度持續下降，換言之在未來一兩星期，很大機會會急速轉紅，大家可好大機會在聖誕期間賞到紅葉！

2022年尾的大棠楓香林紅葉。（示意圖，David Ying授權）

大棠紅葉季節行山路線、交通貼士

香港的紅葉變紅一般在11月下旬，但近年天氣反常，有時要到12月下旬或1月初才見到紅葉全盛時期。記者整理了大棠紅葉行山路線、大棠紅葉交通貼士以及大棠紅葉行程，今個秋天正準備去賞大棠紅葉的朋友，即睇下文啦！

大棠紅葉路線：朗屏港鐵巴士站 --> 大棠山道 --> 大棠楓香林 --> 屯門/元朗

大棠紅葉路線【第1站】朗屏港鐵巴士站

要看大棠紅葉，不少人會選擇於朗屏港鐵站轉乘港鐵巴士K66到大棠山道作起點。港鐵今年更開設特別版「Hello Kitty紅葉專車」K66A巴士路線，外觀萌爆又打卡，接載市民去大棠郊野公園觀賞紅葉，睇紅葉又多個交通選擇！

特別版「Hello Kitty紅葉專車」K66A巴士路線！（截圖自MTR官方Facebook）

乘搭K66或K66A港鐵巴士均可抵達大棠看紅葉。K66每日也提供服務，不過下車車站離楓香林較遠，且要服務元朗南的村民及街坊，站頭多，通常都要站站停，有時要半小時才搭到去大棠。乘K66，建議在尾二的「大棠山路」車站下車，在大棠迴旋處之後慢慢上山。另外，如果選擇由楊家村往黃泥墩水塘的路線，可以在總站黃泥墩村下車。

至於K66A港鐵巴士，下車點則較近楓香林，與K66同樣在朗屏邨悅屏樓對出的車站上車，不過缺點是只在星期六、日及公眾假期開放。

K66或K66A港鐵巴士（朗屏站）乘車教學：

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首先，乘港鐵至朗屏港鐵站後步行至B2出口，會先經過天橋，走到盡頭轉左。步行約10步左右，左手邊有樓梯落去，見到停車場便沒行錯了。落到地面要過對面，轉右往大馬路的方向，然後大家就會見到合成單車行對出的港鐵巴士站，可於此處乘搭K66或K66A港鐵巴士。

K66A的總站會在大棠山道這個位置，落車後要繼續沿馬路旁上斜行。（資料圖片/顏銘輝攝）

港鐵巴士K66資料：

【路線】朗屏站（近朗屏邨悅屏樓）至大棠山路

【車費】成人單程收費為$4.9；小童及長者單程收費為$2.1

【服務日期】每天服務



紅葉巴士K66A資料：

【路線】朗屏站（近朗屏邨悅屏樓）至大棠山道（近涼亭）

【車費】成人單程收費為$4.9；小童及長者單程收費為$2.1

【服務日期】即日起至2024年1月14日（星期日）逢星期六、日及公眾假期



大棠紅葉路線【第2站】沿大棠山道出發

到達大棠山路站後，大家只要漫步一小時就可到達大棠紅葉楓香林。一小時看似很長，但沿路一直有樹蔭，又有各種市區少見的植物，全程走在平坦車路上，只要放鬆心情邊拍照邊步行，輕輕鬆鬆就到大棠紅葉楓香林。由於大棠紅葉楓香林位處大欖郊野公園，休憩及廁所等亦較一般行山充足。

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大棠紅葉路線【第3站】大棠紅葉楓香林

沿大棠山道行至大棠紅葉楓香林入口，就會開始見到大棠紅葉。每年11中開始，大棠紅葉楓香林一定會吸引不少人去打卡。不過，大棠每到紅葉旺季都人頭湧湧，在狹窄的路上走著感覺或像走在旺角街頭，可能要選擇平日或較早的時間到達更好。專程想拍下紅葉的，記得帶備長鏡頭，因為手機不足以盛載紅葉的美。

（圖片來源：小紅書@港漂小吴）

不過記者溫提大家，在觀賞紅葉時，不要為打卡而破壞大自然！

看完大棠紅葉，就可原路折返，乘搭巴士離開。大家亦可順便行其他路線，例如河背水塘及千島湖路線等，盡情享受大自然風光。

💡💡💡大棠賞紅葉小貼士💡💡💡

大家欣賞大棠紅葉之餘，有沒有想過樹葉為何只在秋冬轉紅？每年的最佳賞大棠紅葉時期又是幾時？

【1】樹葉為何會在秋冬轉紅？

秋冬的乾燥天氣之下，寒冷氣溫及強光照射會加速葉綠素分解，並且有助葉細胞製造紅色的花式素苔，令楓葉看上去又黃又紅。因此天氣越寒冷，楓葉易會越紅。

【2】香港紅葉幾時最紅？

香港的紅葉變紅一般在11月下旬，但近年天氣反常，有時要到12月下旬或1月初才見到紅葉全盛時期，想知最新資訊，可以留意漁護署公布的「紅葉指數」。除了可參考漁護署的紅葉情報，亦可參考專報大棠紅葉資訊的民間網站（http://www.yl.hk/TaiTongRedLeaf/），資料甚至比漁護署網站更新更齊全呢！

【3】影到漂亮的紅葉要配備什麼？

如果想仔細地影到紅葉的紋路，就要配備70mm至200mm的長鏡頭。若果你打算把大片紅葉盡收相片之中，則可帶備廣角鏡頭，以24m至35mm鏡頭為佳。

【4】何時打卡最靚？

想拍到橙黃的秋意相片，當然在日落時分去到最好，陽光在楓葉之間穿出來，打卡也特別唯美。

【5】影紅葉穿搭都講究？

由於背景已是紅色一片，想自己在相中更突出，則宜避免大地色系的衣服，並以素色無花紋的衣服為主。

至紅葉旺季時，大棠山道或有機會封路，禁止私家車登山。屆時將會有特別班次為賞紅葉的遊人而設，分別有港鐵巴士K66、K66A，以及九巴68R紅葉專車。

大棠紅葉



大棠紅葉路線：朗屏港鐵巴士站 --> 大棠山道 --> 大棠楓香林 --> 屯門/元朗



【大棠山道至大棠楓香林】

路程：約3.2公里

需時：1小時

打卡指數 🌕🌕🌕🌕🌑

獨遊指數 🌕🌕🌕🌕🌕



備註：由於楓香林位處大欖郊野公園之中，一路上有不少避雨亭、廁所等設施，行一行就休息或人有三急都不用擔心。

不過，大棠每到紅葉旺季都人頭湧湧，在狹窄的路上走著感覺或像走在旺角街頭，可能要選擇平日或較早的時間到達更好。

