美國有金門大橋，香港都有青馬大橋！Pe仔今次就行鄰近長宏邨的青衣自然徑，近距離欣賞青馬大橋與海景！但Pe仔真的沒想過這麼接近市區的地方都有如此美景的郊遊路線！

本日路線：荃灣 --> 青衣長宏邨 --> 青衣自然徑 --> 青衣公園

● 我叫Pe仔，郊遊打卡嗰時就係日頭，肚餓搵食嗰陣就係夜晚。 ● 有一樣嘢我比人地叻嘅，就係我唔怕黑，但係我都同其他人一樣我係怕昆蟲嘅。 ● 我希望每一個人都識去懶遊！

第1站：文青Cafe歎Brunch

最近香港旅遊發展局大力推廣青衣自然徑路線，眼見如此適合新手的路線居然看到媲美美國金門大橋的風景，立即吸引Pe仔去實試一下。不過為了有機會順路睇落羽松，Pe仔今次一早出門口，先到荃灣歎個靚靚早餐，點擊睇隱世Cafe靚早餐推介 👇👇

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第2站：荃灣站乘九巴42M線至青衣自然徑入口

歎完美味早餐，就要返回荃灣港鐵站乘巴士出發到青衣自然徑入口。由於這次的入口鄰近屋邨，大家完全無需趕巴士，因為巴士班次頻密到每10分鐘左右就有一班，錯過了就等下一班好了。點擊圖片睇巴士站位置及多條到青衣自然徑入口巴士路線資訊 👇👇

【關於青衣自然徑4件事】

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第3站：青衣自然徑出發

平緩易行的青衣自然徑除了是不少青衣居民的晨運徑，更是影到青馬大橋最美風景的著名路線。懶遊又要打卡的Pe仔這次花了足足2小時尋找最佳拍攝位置兼行完全段，不過若減去休息及找路時間，事實上一個半小時已能行完，是適合半日遊的好選擇！點擊圖片睇沿途風景及打卡位 👇👇

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💡💡💡 隱世小路新手須注意 💡💡💡

只行青衣自然徑的正式路線當然都能影到青馬大橋，但不少位置都被樹遮擋視野，所以不少追求景觀夠開揚的攝影愛好者會經小路走落引水道拍攝。不過，這些由前人行出來的小路絕非正式路徑，山徑不算明顯，而且有少許危險性，千萬不要為打卡冒險！Pe仔建議大家一定要有經驗人士陪同到達！點擊睇拍攝青馬大橋最佳位置及其他人打卡方法 👇👇

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【青衣自然徑全段】 路程：約4.3公里 需時：約2小時10分鐘（包含尋找最佳拍攝位及休息時間約半小時） 打卡指數 🌕🌕🌕🌕🌕（5分滿分） 獨遊指數 🌕🌕🌕🌕🌕（5分滿分） 備註：青衣自然徑路段平坦易行，長度亦適合短途郊遊，花半日來絕對不錯。不過雖然路段的健體、休憩設施充足，中途卻沒有廁所或者補給點，大家在起點的長宏邨就記得先補給了！ 網上不少資訊教人在青衣自然徑的山坡小徑落引水道拍攝青馬大橋日落，但Pe仔認為這有一定危險性，而且日落後會入黑，沒有電筒是無法返回起點，必須量力而為。

第4站：青衣公園季節限定落羽松

返回青衣後，Pe仔很推薦大家去一去青衣市中心的青衣公園。只是離青衣港鐵站5分鐘步程的青衣公園，在冬季能看到季節限定落羽松及大量候鳥！點擊圖片睇到達青衣公園路線及落羽松靚相 👇👇

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