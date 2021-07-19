【旅行共鳴 / 旅行熱話】有網民曾在連登討論區邀請大家分享旅行時的習慣，引來其他網民熱烈回應，當中有很多都十分有趣，有人表示一定會搭一次的士，亦有人分享自己會到髮型屋剪頭髮。既然現在暫時無得飛，一於一齊回憶下以前的美好時光！



【1】食當地麥當勞、KFC

麥當勞和KFC兩間連鎖快餐店於世界各地都有分店，每個地方都有當地限定的餐點，味道亦不同，尤其日本，經常都會推出非常吸引的批！而且有些麥當勞的店面設計更非常特別，光顧當地快餐店也是一場特別的體驗，隨時發現驚喜！

（ig @ d_sun_life）

令人意外的是，有不少網民都表示旅行時會到台灣剪頭髮，想知原因，立即按圖睇網民回憶的9大旅行習慣✈👇👇

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🤩同場加映1：襯衫靚色口罩8大推介最平$1.7個 屈臣氏薰衣草紫氣質感Up🤩

屈臣氏最近推出了3款新色口罩，當中的雙紫色系列尤其受女生歡迎，當天如果想走氣質路線，可以戴淺紫色，如果打扮得比較型格，可以戴深紫色，任何風格都襯到！覺得淨色太悶的話，亦可以試試卡通款式，麥兜口罩超級可愛，加上使用牛油紙底，夏天戴夠晒舒服！想知邊度買到，立即按圖睇睇8款襯衫必買的靚色口罩推介😍👇👇

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😲同場加映1：酒店房間8件物品你有冇用錯？😲

Staycation熱潮不斷，幾乎人人都會與另一半或好友住酒店玩個兩天一夜，放鬆心情。但房內各樣物品的用途你又知道嗎？床尾巾其實不是裝飾品？原來酒店放4個枕頭背後有貼心原因？立即按圖睇睇8樣酒店物品的實際用途😲👇👇

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😨同場加映2：醫生揭酒店房間衛生黑點Top 16😨

Staycation熱潮持續，但其實酒店房內暗藏了很多細菌溫床，如果酒店清潔手法不妥，隨時播毒！早前台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒在個人Facebook專頁列出一項外國研究結果，指出酒店房間內最骯髒的16個位置，立即按圖睇睇酒店藏菌陷阱Top16😱😱👇

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想知浴室邊個位置污糟程度僅次於馬桶，立即觀看全文👉👉👉Staycation注意！醫生揭酒店房間衛生黑點Top 16 廁所一處易忽略