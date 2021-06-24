撰文： 小威妹 最後更新日期： 2021-06-24 16:34

【都市傳說 / 靈異 / 撞鬼 / 猛鬼】最近有港媽在Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」發問，因為打算帶小朋友到酒店Staycation，想避開特別猛鬼的酒店，因此詢問網民到底哪間酒店會出現比較多靈異事件。

大膽的小威妹百無禁忌，平時最愛觀看靈異節目及各種鬼故，透過《旅行異聞錄》為膽粗粗的各位，分享都市傳說、酒店怪談、迷信文化、旅遊禁忌，等你知多啲！如果你都有靈異的旅遊體驗，歡迎電郵至travel@hk01.com。

有港媽在Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」發問，詢問網民哪間酒店特別猛鬼。（Facebook @ 「香港 Staycation 酒店交流谷」截圖）

雖然大部分網民都留言揶揄，其實每間酒店都有靈體存在，是否會「奶嘢」就視乎運氣高低，更有人諷刺港媽這麼膽小就乾脆不要住酒店，但有部分網民貼心提醒，如果想避免撞鬼，嚇到小朋友，就要注意房間號碼，更有酒店員工強調睡前切勿做一件事！按圖即睇網民分享防撞鬼應注意的3大禁忌😱👇👇

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👻同場加映：啟德空中花園似條蛇？網民數全港11風水邪局👻

早前啟德空中花園正式開放，被網民形容激似蛇頭，相對不吉利。其實香港有，包括早前已拆卸的石澳龍脊「龍爪」雕塑、心經簡林、中山紀念公園、港珠澳大橋等，大呼原來多年來香港出現了這麼多蛇形建築，令網民大感心寒！按圖即睇網民熱烈討論全港11大風水邪局😱👇👇

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*風水命理之說僅供參考，請勿過度迷信*

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👻同場加映：海洋公園迪士尼樂園11大靈異傳聞👻

樂園歡樂背後，原來流傳著不少靈異傳聞，感覺份外驚悚。記者整理了11大海洋公園和香港迪士尼樂園的猛鬼傳說，有員工曾經遇到當年海洋公園纜車事故的鬼魂？立即按圖睇香港2大主題樂園的11個靈異傳聞👻👻👇

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