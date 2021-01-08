近日氣溫急跌，不過南昌公園竟有靚花無懼寒冬，盛放吐艷，遠看粉紅花瓣更有如日本櫻花！想去打卡朝聖，《香港01》旅遊頻道記者推介大家來個南昌加深水埗的一日遊，5大景點行程包羅食、買、打卡靚景位！

【第一站】抵食泰菜@篤篤船麵

去尋找粉紅花樹打卡，最簡單的交通方法是乘搭港鐵到南昌站。南昌站上蓋有大型商場V Walk，內有多間食肆可供選擇，推介一間較有人氣的泰菜店，主打細細碗平靚正船麵，正好可以吃飽才出發打卡一日遊。👇👇👇船麵最平$11碗！按圖看「篤篤船麵」美食推介及售價👇👇👇

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篤篤船麵 地址：深水埗深旺道28號V Walk 2樓147號舖 營業時間：12:00nn - 10:00pm

【第二站】紫花風鈴木@南昌公園

南昌公園是香港有名的賞花勝地，從南昌站D1出口，步行約2分鐘過一條馬路便至，十分方便。最出名的是黃花風鈴木，不過花期在春天，而在1月寒冬之時竟有另一種花盛開，名為紫花風鈴木，粉艷燦爛的花瓣遠看有點像櫻花！👇👇👇紫花風鈴木、紅花風鈴木傻傻分不清？按圖看更多靚相了解這種花👇👇👇

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【第三站】懷舊唱片店尋寶@White Noise Records

在南昌觀賞完花之後，可以沿欽州街步行數分鐘往深水埗。喜歡懷舊物件或音樂的，推介來這間獨立唱片店。這店在深水埗已有16年歷史，由樓上舖搬到地舖，有齊舊式黑膠唱片、卡式帶、CD唱片等，是尋寶好地方。👇👇👇有可愛貓店長坐陣！按圖看唱片店復古環境👇👇👇

White Noise Records 地址：深水埗大南街199號地下

【第四站】蔣雅文限時攝影展@小房子

唱片店走過隔壁幾間舖，有間寵物友善日式茶店，重點並非吃東西，而是看攝影展。移居了台灣的藝人蔣雅文1月在這裡舉辦相展，名為《浮游》，記錄她在香港街頭遊走時隨手所拍下的光景。👇👇👇相展有甚麼特色？按圖看《浮游》部分作品👇👇👇

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小房子The Hut 地址：深水埗大南街196號地舖 營業時間：11:00am – 7:00pm 《浮游》展期：即日起至2021年1月17日

【第五站】必歎爆餡吐司@Kokoni Coffee

逛了多個地方，如果想找美食，推介走到下一條街的咖啡店，品嘗IG-able的爆餡吐司！用黑白簡約設計的紙盒盛載，連咖啡也有罐裝，以cafe來說另類有型格。而且更是寵物友善餐廳，有機會遇到不同的可愛狗狗。👇👇👇哪款吐司最受歡迎？按圖看「Kokoni Coffee」美食及飲品推介👇👇👇

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Kokoni Coffee 地址：深水埗基隆街156號地舖 營業時間：11:00am – 7:00pm

🌅同場加映：賞日落地點推介🌅

如果想觀賞日落，可以考慮以下地點！👇👇👇按圖看九龍區熱門觀夕陽地點👇👇👇

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