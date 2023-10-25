睇日落係咪大家都鍾意呢？望住個鹹蛋黃緩緩地下沉，成個天空不斷變色真係好療癒呀！如果睇到成個日落過程，加上周圍優美的環境，真係點睇都唔會厭！要介紹邊度睇日落最靚？其實真係有啲難度，因為多到數唔晒。



《香港01》「好食玩飛」記者精選全港17個日落打卡地點，鬧市有、新界郊區又有、遠離市區的離島又有，全部都交通方便，快啲同frd一齊去打卡呃like啦！



九龍睇日落7大打卡位推介

日落打卡地點很多，不用到海邊，即使在九龍鬧市中心一樣可以欣賞夕陽美景。平時最多人去的一定是嘉頓山、西九文化區等，不過仲有好幾個地方值得一去，仲有個比較少人識的地方，影相起碼唔使同人逼呀嘛！想知隱世文青打卡位係邊度，按下圖即睇九龍7個日落美景地點😎😎

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新界睇日落5大打卡位推介

遠離鬧市的新界區隱藏不少睇日落的好地方，包括人生點都要去一次的下白泥，原來屯門都有得影天空之鏡！你又知唔知係邊度呢？有個地方仲可以企在斷石橋上面打卡，不過位置較偏遠。想知有咩影相打卡貼士，按下圖即睇新界5個睇日落地點🥳🥳

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離島睇日落5大打卡位推介

最後就要介紹返離島的日落打卡位，港人經常趁周末入長洲、南丫島，不過特登去睇日落就好少喇。今次記者精選5個最佳睇日落地點，包括大澳、長洲、南丫島，連較少人去的坪洲都有！想知道埋交通方法，按下圖即睇離島5個睇日落美景打卡地點😍😍

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🤩🤩🤩 同場加映：觀塘美食｜駱駝漆大廈外20大推介 花膠米線/牛扒放題/燒賣/Cafe🤩🤩🤩

九龍東的觀塘其實有唔少景點和不少美食推介，記者今次推介20間餐廳cafe等，多有好評，包括流心芝士貝果、足料花膠雞米線、日本咖喱麵包、$10/8粒燒賣、文青咖啡店等。想知道觀塘有什麼美食，不如先看看下圖第一站營足四季以露營為主題，招牌流心芝士貝果🥰🥰

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