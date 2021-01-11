信芯園｜2021最新打卡位！過了向日葵花季，信芯園在場内種植大量不同品種百合花，一片百合花海十分值得打卡之餘，場内也新添置超多不同玩意和打卡位！

放假想找地方打卡？打卡勝地向日葵花園信芯園雖然過了向日葵花季，但最新種植的多款百合花已經盛放，一片百合花海都十分值得打卡！而且除了一片花海，信芯園還新增了不少打卡位，好似去了異國一樣！

場内更有兩條不同風格的花花隧道，可以打卡。（鄭子峰攝）

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需要入場費嗎？穿什麽衣服比較好？既然記者親身到場實試，當然會整理出打卡貼士，大家入場前記得要睇睇！

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