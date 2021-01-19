灣仔會展附近的海濱長廊近日進行大翻新，畫滿香港人氣插畫Chocolate Rain的作品，還有粉紅走廊等打卡位！如果想去灣仔一日遊，《香港01》旅遊頻道記者推介以下5大景點，美食、古蹟、文青cafe、浪漫景點通通齊備！

【第一站】Chocolate Rain戶外畫廊@海濱長廊

全長73公里的維港海濱在大翻新後逐步開放，當中近會展那段長廊找來本地插畫師麥雅端設計了一系列Chocolate Rain巨型畫作，地上、掛牆甚至指示牌都有，晚上更會有投影燈光效果！整個長廊尚有更多裝飾設施會陸續添置，如想欣賞完整設計可以等二月才去。👇👇👇還有浪漫「粉紅通道」！按圖看現在已有的多個打卡位👇👇👇

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【第二站】台式古宅風cafe@1963木十豆寸

走回灣仔市中心，推介一個文青打卡咖啡店。餐廳位於唐樓2樓，以台式懷舊年代為裝修和佈置主題，店內多件裝飾品都是老闆在台灣收集的古物，像極台灣老宅。👇👇👇台式套餐送細碗滷肉飯和三款小菜！按圖看推介美食及價錢👇👇👇

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1963木十豆寸 地址：灣仔灣仔道110號中匯大樓2樓 營業時間：12:00 – 22:00

【第三站】百年歷史古蹟@和昌大押

喜歡懷舊的話，再推介走到電車路，尋找古蹟打卡。在灣仔有名的古蹟有不少，藍屋、舊郵政局等，可能已經影到悶，不如到「和昌大押」這個百年古蹟，位置易找，而且拍照起來也相當有味道。👇👇👇按圖看古蹟建築有多值得欣賞👇👇👇

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【第四站】日本過江蘋果批@Cocolo Tokyo Cake Factory

古蹟旁邊的內街，有不少人氣小店藏身，例如這間由日本過江而來的人氣批店，招牌青森蘋果批每月銷量高達5000個！所有食材來自日本，在當地製作後直接空運到港，員工再將吉士醬擠入蘋果批裡烤焗。網民大讚外皮酥脆鬆化，裡面有粒粒的蘋果肉，非常足料。👇👇👇想知網民推介甚麼飲料？按圖看蘋果批及更多美食售價👇👇👇

Cocolo Tokyo Cake Factory 地址：灣仔皇后大道東200號利東街地庫1樓B36號舖 營業時間：11:00 - 21:00

【第五站】2020話題葡撻店@Bakehouse

另一間附近的人氣小店，有由前四季酒店糕餅主廚開設的Bakehouse，麵包以天然酵母長時間發酵製成，每天新鮮出爐，開業2年多依然大排長龍！2020年新開中環店後，更廣受歡迎，成為年度話題食店之一。👇👇👇想知招牌葡撻食評？按圖看人氣美食及價錢👇👇👇

Bakehouse 地址：灣仔大王東街14號地舖 營業時間：8:00 - 18:00

📷同場加映：香港紅葉12大打卡好去處😍

去襯假日去郊遊，推介欣賞冬日紅葉，不只大棠，本港其實有很多紅葉好去處！👇👇👇按圖看賞紅葉的推介地點👇👇👇

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