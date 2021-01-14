近日新田出現新的特色打卡景點，就是地面龜裂如菠蘿包的新田魚塘！地處比較偏僻的新界北近落馬洲，如果想在假日避開人潮，不妨考慮到這裡朝聖，兼來個一日遊。《香港01》旅遊頻道記者推介4大景點行程給大家，包羅浪漫打卡農莊，新田必吃美食，還有充滿中式古典美的歷史古蹟！

【第一站】季節限定浪漫花海@信芯園

進入地處較偏僻的新田，自駕當然最方便，不過乘搭公共交通工具都能到達。第一個景點推介石湖圍附近的信芯園，這個農莊搞作多多，上年以太陽花海及荷塘成功引起打卡潮，近日就種植了百合花海，十分有農曆新年氣氛！👇👇👇還有浪漫粉紫鮮花隊道！按圖看入場資料及園內7大靚景👇👇👇

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信芯園 地址：元朗新田小磡村 電話：9621 6012

【第二站】清朝華麗古蹟@大夫第

走回石湖圍，穿過公路走到新田蕃田村附近，其實有多個歷史建築，如麟峰文公祠、文天祥紀念公園、東山古廟等。而最吸引人打卡的是大夫第，這個法定古蹟是本港最華麗的清朝建築物之一，正常開放時還會有導賞員介紹。👇👇👇想知古蹟有幾值得看？按圖教你欣賞建築細節👇👇👇

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大夫第 地址：元朗新田永平村 開放時間：8am – 1pm；2 – 6pm

【第三站】食買好去處@新田購物城

古蹟附近就有新田購物城，別以為內裡空洞，其實也有美食及打卡點推介。午餐下午茶推介$52抵食夾大件的咖哩豬扒飯，厚切豬扒比臉還大；晚餐都有好推介！👇👇👇車迷打卡必去一個地方！按圖看新田購物城3個推介地點👇👇👇

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【第四站】罕季難得景色@新田魚塘

新田有佔地廣闊的魚塘，是平日拍攝季候鳥及日落景色的好地方。不過近日有魚塘乾塘，塘底乾罕龜裂得有如菠蘿包表皮的紋理，十分有趣，因此引得遊人到來拍照打卡！👇👇👇想知如何去？按圖看4個遊覽貼士👇👇👇

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🌅同場加映：賞日落地點推介🌅

喜歡觀賞日落的話，還有更多好地點推介！👇👇👇按圖看九龍區熱門觀夕陽地點👇👇👇

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