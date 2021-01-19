撰文： 愛Pepe三千 最後更新日期： 2021-01-19 19:00

疫情之下，不少人為遠離熟悉的環境而選擇露營，但劈樹、隨地生火、留下垃圾等的行為在不少營地發生。《香港01》旅遊記者整理網民熱數6個露營最無品行為，警惕大家免成為下個被討厭對象！

網民「香港無天理」日前生氣地分享到浪茄露營，卻遇上一班玩通宵的人還他無法入睡：「夜晚又劈酒又玩game，01:30已經叫佢地靜啲，去到04:30仲係度播歌大聲玩，忍唔到X7佢哋，終於靜啲瞓到覺。」不少網民認同嘈通宵的人十分無品，表示「要嘈就包間Party Room嚟玩！」

（網民「香港無天理」圖片）

露營人士無品行為都屢見不鮮，記者整理露營友最討厭的無品行為，點擊圖片睇睇，避免成為害群之馬 👇👇

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《香港01》旅遊記者曾訪問香港山藝協會創辦人及總教練梁梓浩，梁教練提醒大家去露營及早入睡，全因郊外都是很應聲，即使你壓低聲量說話，營地的人都會聽到你說什麼。而對於新手露營如何不留痕，梁教練亦送上了處理垃圾貼士，點擊圖片睇睇新手入門須知 👇👇

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特別鳴謝：香港山藝協會

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