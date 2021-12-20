屯門一日遊｜4大屯門好去處　聖誕編織公仔登場+甜品主題打卡位

【屯門一日遊】屯門又有新編織公仔登場！本地針織藝術塗鴉工作室La Belle Époque最近為屯門河畔公園換上新的編織裝置，臨近聖誕，工作室特別製作薑餅人針織公仔，今個聖誕屯門又有聖誕打卡好去處！記者精選屯門一日遊4大好去處，大家在屯門河畔公園打卡時可以順便去屯門一日遊！

屯門好去處｜屯門聖誕編織公仔登場！手作薑餅人/甜品主題打卡位

（La Belle Époque FB圖片）

【屯門好去處1】屯門河畔公園有新編織公仔

本地針織藝術塗鴉工作室La Belle Époque在香港各地一直都有不少編織作品，在西環、北角、中環都可以都有針織作品的蹤影。

甜品主題 換上近200件針織作品

而近兩年針織公仔都有在屯門河畔公園登場，在公園的貓貓彫像的編織會不定時換上新裝，今次是工作室第4次換上新裝，今次以甜品做主題，換上近200件針織甜品作品，包括馬卡龍、草莓撻、忌廉等等各種形態造型，全部毛冷都是以甜美色系為主。工作室更指「我們希望為大家送上一點甜！」

臨近聖誕 特別製作薑餅人針織公仔

臨近聖誕，工作室更特別製作薑餅人編織公仔應節，非常適合聖誕去打卡！工作室指薑餅人很少成為主角，不過通常都會被破壞，斷手、斷腳，呼籲大家不要破壞。

記者溫提，編織作品全部都是人手製造，十分珍貴，在打卡時千萬不要破壞針織作品！

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地址：屯門河畔公園



【屯門好去處2】隱啡

咖啡迷必去隱世咖啡店「隱啡」，這間小店店舖細細，但店員非常友善有禮，有耐性地向食客介紹當天提供的咖啡豆。除了高質手沖咖啡及奶啡，店內還供應自家製蛋糕，包括受歡迎的伯爵茶芝士凍餅、英式鬆餅等。下午茶與閨密來吃件蛋糕、談談心都不錯！

（IG @ hiddencoffeehk）

屯門好去處 隱啡

地址：屯門青山公路新墟段109號好運洋樓地下6號舖

營業時間：星期一至日 11:00 - 19:00



【屯門好去處3】很得輝

連區外人都特登入屯門吃的高質炸髀！這間小食店位置較偏僻，但週末依然經常大排長龍。雞髀可選生炸、滷水或者沙薑，加上一份小食如炸燒賣、薯條、番薯波，不用50元已有交易，性價比超高！雞髀大過手掌，剛炸好時外皮脆卜卜，肉質鮮嫩不乾柴，稱得上是「屯門名物」。

（IG @ restaurant_awesome）

屯門好去處 很得輝

地址：屯門仁愛堂街46號金滿閣地下C2號舖

營業時間：星期一至日 12:30 - 02:00



【屯門好去處4】屯門碼頭海濱長廊

屯門碼頭海濱長廊本來已經是情侶必去散步打卡之地，後來因為電影《幻愛》大熱，不少影迷都紛紛去朝聖打卡，成爲熱門打卡位，成為人氣打卡熱點之一。

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屯門好去處 屯門碼頭海濱長廊

地址：屯門湖翠路148號

