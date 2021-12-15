聖誕好去處2021｜海洋公園聖誕小鎮直撃！逾40市集攤檔/飄雪打卡

【聖誕好去處2021】海洋公園聖誕市集/聖誕好去處登場！海洋公園今年以歐洲聖誕小鎮為主題，推出一連串聖誕節目，同步推出門票優惠，最平$10入場！記者率先到現場為大家直撃聖誕小鎮必睇位，想知海洋公園今年有什麼聖誕限定活動？即睇下文啦！

聖誕好去處2021｜直撃海洋公園聖誕小鎮！逾40市集攤檔/飄雪打卡

延伸閱讀：聖誕好去處2021｜聖誕好去處合集 超靚聖誕燈飾/赤柱市集/迪士尼

（楊帆攝）

【海洋公園｜聖誕節】海洋公園聖誕好去處登場！

今年聖誕，海洋公園聖誕節目《好想聖誕2021》以歐洲聖誕小鎮為主題，將設歐洲聖誕巿集，營造歐陸聖誕氛圍，更設有3大聖誕必去景點，包括歐洲聖誕巿集、必影聖誕樹、聖誕添魔法表演及手作坊，聖誕活動相當豐富！

（楊帆攝）

【海洋公園｜聖誕節】聖誕景點1. 歐洲聖誕巿集

位於海濱樂園廣場的「好Chill．歐遊巿集」，巿集集合超過40個特色攤檔，各個品牌來自歐洲、亞洲及本地，售賣多款聖誕主題商品，包括精緻聖誕裝飾、聖誕配飾、手工製品、家居用品、玩具、護膚品及歐陸美食等等。

在不同攤檔消費更可換領手工製馬賽克裝飾品，可帶回家裝飾聖誕樹。

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【海洋公園｜聖誕節】聖誕景點2. 聖誕巿集打卡位

聖誕巿集亦設有多個打卡位，攤檔掛上超靚聖誕裝飾，還有溫馨木製小屋、色彩繽紛聖誕裝飾和佈置，大家在行聖誕巿集之餘可以在充滿聖誕氣氛的打卡位影相留念！不可錯過飄雪打卡位，市集不時會出現飄雪，在飄雪下打卡超夢幻。人氣小說角色姆明更會不定時出現和大家影相。

活動期間，五光十色的聖誕燈光將照亮整個海濱樂園廣場，位於中心地帶的海濱樂園廣場更會有聖誕樹，每晚聖誕樹會於晚上6時30分點亮，加上聖誕市集內的木製小屋都有閃爍彩燈裝飾，超有聖誕氣氛！

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【海洋公園｜聖誕節】聖誕景點5. 聖誕手作坊

在聖誕期間，海洋公園推出手作坊，大家可以參加工作坊可以親身製作聖誕限定手作，包括聖誕花環、聖誕限定版手作，大人、小朋友都可以參與，完成品更可以帶回家裝飾。

【海洋公園｜聖誕節】聖誕景點 4. 聖誕魔法表演

在聖誕期間，大家可去觀賞聖誕限定魔法表演，魔術師甄澤權Louis Yan會於登上海洋公園怡慶坊舞台表演魔術，魔術將加入幻象、特技和互動。

另外，小朋友亦可參加由專業魔術師授課的「魔法學堂」學習魔法，亦可在「Chill聖誕動物手作坊」及「聖誕花藝師」工作坊，製作聖誕裝飾。

除了節日燈飾外，到時海洋公園更會推出一系列驚喜聖誕節目及多媒體光雕投影匯演，十分熱鬧。每日晚上8時，海洋公園有「光影都會」，多媒體光雕投影匯演將在夢幻水都人工湖上映，匯演會有激光和噴泉，效果震撼。

【海洋公園｜聖誕節】聖誕限定美食

適逢聖誕，海洋公園更推一系列聖誕限定美食，有多款精緻甜品、滋味美食、聖誕特飲等等，打卡一流！

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【海洋公園｜聖誕節】聖誕全新收費模式 $10入場遊玩！

因應聖誕節，海洋公園推出全新收費模式，最平$10就入到園玩！大家可購買大小同價的$10「聖誕小鎮入場門票」，可於下午2時後遊逛夢幻水都人工湖及海濱樂園廣場，可以去齊2大必去景點，包括「好Chill．歐遊巿集」、「閃亮聖誕派對」及「光影都會」。

如果想參加園內活動就有額外收費，包括再付$60可入海洋奇觀、$40可入大熊貓在內的四川奇珍館。想睇必去景點之一的魔術表演，再付$180就可入場欣賞。

另外，海洋公園亦推出360元「聖誕優惠套票」，大家即日無限次到訪海濱樂園和高峰樂園的所有景點或遊樂設施。

（楊帆攝）

海洋公園歐洲聖誕之旅《好想聖誕2021》

日期：2021年12月18日至2022年1月2日

門票：$10起；聖誕門票將於12月1日起發售



好Chill．歐遊巿集

日期：2021年12月18日至2022年1月2日

時間：下午2時至8時

地點：海濱公園廣場



Louis Yan魔法狂想

日期：2021年12月18、19、24-31日至2022年1月1、2日

時間：下午12時30分、2時45分、5時、晚上7時15分

演出歷時：30分鐘

地點：怡慶坊



「魔法學堂」及「Chill聖誕動物手作坊」

日期：2021年12月18、19、24-31日至2022年1月1、2日

時間：上午11時15分、下午1時30分、3時45分、晚上6時

演出歷時：30分鐘

活動歷時：1小時

地點：海濱公園廣場



聖誕花藝師

日期：2021年12月18、19、24-31日至2022年1月1、2日

時間：下午12時15分、2時30分、4時45分、晚上7時

活動歷時：1小時

地點：海濱公園廣場

