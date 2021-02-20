Staycation｜7間特色露台酒店　萬麗$2自助餐／K11 Artus送下午茶

撰文： 羅諾賢 最後更新日期： 2021-02-20 06:30

Staycation大熱，香港各大酒店不斷推出優惠，《香港01》旅遊頻道記者精選了本港7大擁有特色露台的酒店，不少更有浪漫海景！更精選相關優惠，即刻睇睇Book邊一間！

去酒店Staycation都只是想放鬆一下，如果可以在酒店房間走出露台，呼吸新鮮空氣，望望夜空、海景，一定十分舒爽！即刻睇睇有哪一間有露台的酒店合你心意！

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睇完有興趣預訂？精選以上各間酒店的優惠Staycation Package，即刻睇睇Staycation價錢！

（下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】The Pier——優惠加配住宿禮遇

現時The Pier只推出雙人住宿連早餐套票，另外有多款加配優惠，可以幾百元增添佈置、汽酒等等的額外禮遇。

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The Pier 地址：西貢白沙灣街9號 電話：2912 6777

【2】K11 ARTUS —— 包下午茶套餐

K11 ARTUS位於尖沙咀海濱，是一間奢華的服務式住宅，房間設有露台，可飽覽維港靚景！酒店推出的維港海濱 「宅渡假」住宿套票，入住一晚包在房內享用Artisan Lounge ARTISANAL下午茶套餐，翌日亦可享用雙人早餐。

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K11 ARTUS 地址：尖沙咀梳士巴利道18號 電話：2107 3388

【3】港島海逸君綽酒店——900元酒店餐飲回贈

港島海逸君綽酒店悠閒住宿組合套票除了入住及免費升級，更送900元餐飲回贈！如果想平平地度假，這個套票CP值甚高！

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港島海逸君綽酒店 地址：北角油街23號 電話：2121 2688

【4】萬麗海景酒店 —— $2歎自助午餐

凡預訂一晚住宿，只需加$2就可以歎萬里咖啡室lunch buffet，任食新鮮凍海鮮、刺身、慢煮牛柳、海南雞飯、水耕沙律菜等美食，同時包自助早餐。另外亦可以選擇用$1只加購自助早餐，或加$3於房間內歎四道菜雙人晚餐及翌日自助早餐。

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香港萬麗海景酒店 地址：灣仔港灣道一號 電話：2802 8888

【5】黃金海岸酒店——包早餐及minibar

黃金海岸酒店甚有異國度假風，酒店望海之餘，鄰近商場也算一應俱全。樂活體驗住宿計劃包一晚海景住宿、早餐、迷你酒吧及零食包。而且最多可以兩位成人及兩位小童一同入住。

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【6】香港迪士尼樂園酒店——最多四人入住

香港迪士尼樂園酒店冬日住宿優惠包客房入住一晚，以及每房送400元餐飲回贈，可以於晶荷軒惠顧任何食品及飲品，可以食到三眼仔造型蒸包！房間可以供四人入住，最多兩位成人及兩位小童。

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香港迪士尼樂園酒店 地址：香港迪士尼樂園 電話：3510 2000

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疫情之下大家無法外遊，留港Staycation小度假成爲大熱潮，除了過一晚、吃兩餐，最重要的當然是打卡！精選12間浴缸超靚的酒店，都是Instagram上打卡必備的酒店！

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