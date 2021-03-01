撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-03-01 16:12

中西區區議員葉錦龍於facebook表示，海事處以防疫為由，3月1日起除非持有安全卡及工作證明，否則禁止進入西環碼頭（西區公眾貨物裝卸區）。有關消息隨即引起關注，網民慨嘆又少一個觀賞日落及天空之鏡好去處，同時亦批評缺德、不自律的遊人累事。

（資料圖片）

西環碼頭曾獲選為最佳公共空間，過多一直開放可自由進出，成為街坊跑步、消閒或者遊人打卡好去處。區議員葉錦龍質疑當局作出封閉決定前不諮詢區議會，令港人忽然失去「社區後花園」，也有網民認為不應「一刀切」，應考慮措施既保障衞生，又可作有限度開放。👇👇👇點圖看西環碼頭昔日開放予遊人情況👇👇👇

西環碼頭圍封，讓大家失去了一個天空之鏡兼日落打卡好去處，但其實入不到西環貨物裝卸區，港島仍有多個欣賞日落好去處，而天空之鏡就在本港各區都找得到，部份地點交通方便，適合打卡或放空。👇👇👇點圖看網民意見，以及全港14個日落及天空之鏡好去處👇👇👇

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【同場加映】全港市區16個賞花好去處！👇👇👇

春天到了！櫻花、黃花風鈴木、鬱金香、炮仗花、杜鵑花、簕杜鵑和紫玉蘭等7種花卉正在盛放，毋需攀山涉水，交通方便的市區，就有16個賞花好去處。例如近日到富士櫻和河津櫻同時盛放，不少種植於各區的公園之中，點擊圖片睇各個賞櫻好去處 👇👇

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