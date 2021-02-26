撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-02-26 16:55

因為未能搭飛機去旅行，不少港人在周末都會離開市區，到離島放鬆一下。長洲、坪洲、南丫島都是熱門地點，如果想避開人群，不妨考慮一下鴨脷洲，來個兩天一夜小旅行，放下急速的步伐慢慢感受。《香港01》旅遊頻道記者精選了6大鴨脷洲食玩住好去處，包括Urbanwood Hotels酒店、乘搭舢舨街渡、歎流記香港仔艇仔粉、叄瘋台式美食、陳新記西多士及參觀洪聖古廟。

【第1站】流記香港仔艇仔粉 —— 碩果僅存香港舊時情懷

艇仔粉顧名思義，船家會在船上即煮粉麵，以前是賣給避風塘的漁民，後來成為香港傳統特色美食之一。但因為政府不再發牌，持牌人亦不能轉手，因此艇仔粉已經買少見少。流記就是碩果僅存的其中一檔。艇仔粉湯底是主角，以大地魚熬製，非常鮮甜，加入燒鴨、魚蛋、叉燒、油雞、豬肚等材料，用料極豐富。

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【第2站】鴨脷洲舢舨街渡 —— 體驗傳統本土風情

食完艇仔粉，就可以乘搭舢舨街渡到鴨脷洲。來往香港仔和鴨脷洲的這條航線有三十年歷史，傳統舊式舢舨很有本土特色，船隻比較小型，與天星小輪是不同的風格。到鴨脷洲的船程約4分鐘，收費便宜，而且沿途亦可望到一排排停泊於避風塘上的漁船，吹著海風非常舒服。

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【第3站】Urbanwood Hotels —— 入住MUJI木系酒店

到達鴨脷洲後，可先到酒店check-in，休息一下。這間酒店以淺木為主調，走無印良品MUJI風格，大堂和旋轉樓梯都是打卡位，可以周圍拍拍照。房間以灰色、白色搭配木頭，感覺簡約清新，而且有落地大玻璃，採光非常不錯。

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Urbanwood Hotels 地址：鴨脷洲新市街29號 電話：3728 7388

【第4站】叄瘋 —— 必食人氣台式蛋餅、牛肉麵

在酒店打卡休息完，是時候食晚餐醫肚！最近這間台式cafe人氣非常高，小店供應多款台灣美食，包括蔥油雞扒飯、牛肉麵、滷肉飯等，亦有多款小食，當中以蛋餅最受好評。另外不少網民都推介必試Cold Brew咖啡，加上使用印上店名的玻璃瓶裝著，非常IG-able。

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叄瘋 地址：鴨脷洲鴨脷洲大街132號合時大樓地下F號舖 電話：6773 4386

【第5站】洪聖古廟 —— 百年歷史法定古蹟

第二天睡醒在酒店享用早餐後，不妨參觀一下鴨脷洲的百年法定古蹟。洪聖古廟相傳是200多年前由鴨脷洲居民興建，以供奉庇佑漁民和海上商旅的洪聖。古廟造工精緻，是少數仍然保留原有風水布局的廟宇，廟前空地上的風水木柱，在香港甚為罕見。

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洪聖古廟 地址：鴨脷洲洪聖街

【第6站】陳新記 —— 必食招牌西多士、新鮮海鮮

離開鴨脷洲前，記得到熟食中心試試人氣西多士。西多士切成一口大小，堆成一座小塔，淋上花生醬和煉奶，上面再放上牛油，夠晒邪惡！不少網民大讚口感外脆內軟，亦不會過甜，而且份量剛好。小店亦有提供海鮮加工，想享用一個豐富的午餐，不妨在街市買好海鮮，交給店家烹煮。

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陳新記 地址：鴨脷洲鴨脷洲大街鴨脷洲市政大廈1樓 營業時間：星期一至二、四至日08:00 - 17:00（星期三休息）

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