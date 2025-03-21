復活節優惠｜HopeGoo大派$1000萬旅遊禮包！機票+酒店+高鐵1折起

HopeGoo復活節旅遊優惠｜復活節有4日連假，去旅行就最適合不過！同程旅行旗下的新一代旅行平台HopeGoo，3月21日起至4月28日期間，將大派總值1000萬元旅遊優惠，涵蓋機票、酒店、高鐵，大家除了買機票大減$300外，高鐵快綫更有低至1折及買一送一優惠，想知詳情，即看下文！



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HopeGoo復活節旅遊優惠

HopeGoo復活節旅遊優惠【1】秒殺活動——機票、火車、酒店禮券 機票減$300！

旅遊平台HopeGoo由3月21日至4月28日期間，推出復活節優惠，派出總值1000萬元的旅行獎賞。

活動期間每日下午6點，機場快綫將有買一送一優惠。逢星期五至星期日早上11點，可以$1秒殺「$1000機火酒券包」（見下表）；逢星期一至星期四早上11點，則可以低至一折購買機場快綫或SIM卡！

優惠當中以高鐵禮券的門檻最低，只要買超過$199即減$100。以香港單程前往旅遊熱點廣州東或南為例，優惠後最平只需$133便可出發！

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旅遊平台HopeGoo由3月21日至4月28日期間，推出復活節優惠，大派$1000萬的旅行優惠。（HopeGoo）

$1000機火酒券包詳情：

1. 機票券：滿$799減$100、滿$999減$200、滿$1999減$300

2. 高鐵券：滿$199減$100

3. 中國內地酒店券：滿$999減$100

4. 海外酒店券：滿$999減$100

5. 港澳台酒店券：滿$999減$100

＊以上優惠領取後7天有效。



除了每日推出的秒殺活動外，HopeGoo新、舊用戶只要輸入專屬優惠碼【HK01MARCH】，即可兌換機票、高鐵、酒店相關的優惠券。當中海外酒店、港澳台酒店不但沒有使用門檻，而且無論新、舊客戶都可享9折優惠！

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人人有券包詳情：

1. 機票券：新客滿$999減$50，舊客滿$999減$30

2. 高鐵券：新客滿$35減$15，舊客滿$30減$10

3. 中國內地酒店券：新客93折，滿$150，最高抵扣$88

4. 海外酒店券：新、舊客9折，最高$288

5. 港澳台酒店券：新、舊客9折，最高$188

＊以上優惠領取後7天有效。



優惠券的領取方法十分簡單，只要成為HopeGoo註冊用戶，於HopeGoo手機應用程式的「賬戶」一欄，點選「優惠代碼」，然後在「我的優惠代碼」輸入【HK01MARCH】就能領取優惠。

HopeGoo復活節旅遊優惠【3】香港高鐵快綫商品優惠——低至1折

另外，HopeGoo還有「香港高鐵快綫」等商品優惠低至1折，詳情就要留意以下連結！

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HopeGoo新年旅遊優惠｜適用平台

火車及機票優惠券：HopeGoo應用程式、HopeGoo手機版、支付寶香港小程式

酒店優惠券：HopeGoo應用程式／網站、HopeGoo手機版、微信支付香港、支付寶香港小程式



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