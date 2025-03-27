成都旅遊懶人包｜熊貓基地＋青城山5景點！美食/酒店/交通攻略

成都旅遊｜成都攻略｜成都作為中國的「最佳旅遊城市」，擁有不少著名景點，如都江堰、武侯祠、杜甫草堂等等古蹟，故此也有「古都」之稱。對成都有興趣的朋友，以下成都必去的5大景點、必吃餐廳、酒店住宿、交通方法、行程攻略，以及旅遊3大小貼士等全面攻略推介給大家，一篇文章讓你在成都盡情吃喝玩樂！



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成都景點推介【1】成都大熊貓繁育研究基地

成都大熊貓繁育研究基地位於成都市北郊，佔地面積約3平方公里，為世界著名的大熊貓遷地保護基地、科研繁殖基地、公共教育基地和教育旅遊基地，可說是到成都必訪的景點。基地飼養了超過200隻熊貓，從剛出生的熊貓幼崽到成年熊貓都能觀賞得到，也是親子同遊的好去處。

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地址：成都市成華區外北熊貓大道1375號

營業時間（分兩個季度；兩個時段）：每年3月1日-10月31日 7:30-12:00／12:00-17:00；每年11月1日-隔年2月28日 8:00-12:00／12:00-16:30



成都景點推介【2】都江堰景區

都江堰為世界文化遺產之一，也是當今世界年代最久、唯一留存以無壩引水為特徵的宏大水利工程，堪稱世界水利文化的鼻祖。在這裡可欣賞氣勢磅礡的山河景色，還可以遠離都市，享受大自然的恬靜。此外，景區接近青城山世界文化遺產地，故此也可安排在行程的同一天遊玩。

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地址：成都市都江堰市公園路

營業時間：08:00-18:00



成都景點推介【3】成都極地海洋公園

成都極地海洋公園位於成都天府新區，屬國家4A級景區，其佔地面積約24萬平方米，大概4個香港大球場那麼大。海洋公園主要以南北極海洋動物互動、科普、表演為主，這裡共有數以萬計的海洋生物，例如北極熊、皇帝企鵝等珍稀動物，無論是情侶，還是家庭樂都值得前往。

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地址：成都市天府新區華陽海洋路68號

營業時間：09:30-17:30



成都景點推介【4】武侯祠

對《三國演義》有認識的朋友，應該也對武侯祠不陌生，這裡是紀念劉備、諸葛亮等蜀漢英雄人物的地方，也是全世界影響力最大的三國遺跡博物館之一。景區其中一大打卡位，便是富有濃厚中國特色的紅牆，及劉關張三人的雕像，即使對《三國演義》或蜀漢歷史無特別興趣的朋友，也可從中感受復古的氛圍。

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地址：四川省成都市武侯區武侯祠大街231號

營業時間：09:00-18:00



成都景點推介【5】青城山

青城山景區位於距離成都市區約68公里的都江堰市，屬於中國4A級國家風景名勝區。其主峰為老霄頂，海拔高約1,600公尺，由於山峰綿延狀似城郭，加上山林四季綠意盎然，故此得名「青城山」，並與劍山、峨嵋山和夔門山等三座四川名山齊名，也是遠離城市，感受大自然的必訪勝地。

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地址：四川省成都市都江堰市青城山鎮青城山路

營業時間：08:30-17:00



成都景點美食｜必食擔擔麵、鉢鉢雞、蛋烘糕 附3間不辣傳統川菜

成都位於中國四川省中部，因此食物同樣以辣為主。著名菜式有擔擔麵、鉢鉢雞、蛋烘糕、三大炮、麻辣火鍋、兔頭等等，如果不能吃辣的朋友想享受成都美食，除了可以提前告知餐廳店員外，還可選擇以下3間餐廳。

成都景點美食【1】榮樂園

榮樂園的前身是百年老字號「榮派川菜」餐廳，主打高質的宴席川菜，餐廳堅持以傳統的「吊湯」技法製作老母雞、宣威火腿、乾貝等菜式，湯底以細火熬煮8小時，使得湯清如水卻鲜味濃郁，另外成都名菜開水白菜、樟茶鴨、宫保雞丁也是必點菜式，即使不吃辣也能品嘗到正宗川菜風味。

地址：青羊區文殊院街29號



成都景點美食【2】陶德砂鍋（春熙路店）

陶德砂鍋創立於1996年，已是當地人熟知的老字號，以「砂鍋焗萬物」的理念聞名。食店採用粗陶砂鍋，透過恆溫燜焗的煮法保留食材水分，形成獨特的醬香風味，招牌菜多選用河鮮與菌菇，來取代蒜香、醤香等傳統的川辣風味，其中蒜蓉蝦仁、野菌香包，還有用鯽魚骨熬煮6小時的鯽魚水餃，也是必點菜式。

地址：成都市錦江區騾馬市總府路8號1樓2層



成都景點美食【3】永樂飯店

永樂飯店開業近30年，同熟地道老店。餐廳主打「小河幫川菜」的流派，食物以鮮嫩、精緻見稱。餐廳獨特之處在於可透過開放式廚房，欣賞老師傅以直徑1.2米的大鐵鍋猛火快炒，尤如表演的廚藝。招牌菜包括糯米排骨、肝腰合炒等，價錢親民而且味道正宗。

地址：四川省成都市錦江區城守街63號2層



成都景點交通｜成都機場去市區3大方法

成都設有兩個機場，分別是成都雙流機場和天府國際機場。一般而言，成都雙流國際機場（TFU）主要為國內航班；成都天府國際機場（TFU）第一航廈則以台港澳航班為主。比較兩者位置的話，雙流國際機場更接近市區，如主要行程集中在市區的話，可節省更多時間。

方法【1】地鐵

如果是行李不多的朋友，建議可於機場乘坐地鐵到市區，優點是價錢便宜、班次頻密，而且不會被濫收車資；缺點是車程較久。

天府機場到市區：從L1地鐵換乘大廳搭地鐵18號線（火車南站方向），於火車南站轉乘地鐵1 號線前往天府廣場站。車程約1小時10分鐘；票價為11元人民幣。



地鐵18號線首班車與尾班車時間表（成都本地寶）

成都雙流機場到市區：搭乘地鐵10號線（太平園方向）前往太平園站，然後轉乘地鐵3號線（成都醫學院方向）到春熙路站。車程約40分鐘；票價為6元人民幣。



地鐵10號線首班車與尾班車時間表（成都本地寶）

方法【2】夜間機場巴士

如果是乘凌晨機或晚機到成都的話，天府國際機場及雙流國際機場均設有夜間機場巴士，優點是價錢便宜，而且可確保有座位坐，但巴士到市區車程較久，如果是時間較鬆動的朋友不妨考慮。

成都雙流國際機場：巴士在21:00-翌日4:30運行，票價僅2元人民幣，班次為40分鐘一班，乘車處位於機場A出口機場專線1、2 站台。從機場到市區需時約1小時10分鐘。



成都天府國際機場：機場巴士1號線24小時營運，客滿便發車，票價為15元人民幣，可抵達萬科路口（成都東站）和春熙路，乘車位置在第一航廈的交通中心連接G01號門外側、第二航廈的交通中心連接G03號門外側。從機場到市區需時約1小時30分鐘。



方法【3】的士

想直接抵達酒店的朋友，的士一定是最快捷的方法。成都的士的起步價日夜不同，日間為6:00-23:00，9元人民幣起計，每公里2.85元人民幣；晚間為23:00-翌日6:00，10元人民幣起計，每公里3.3元人民幣。

成都雙流國際機場的的士乘車點：

1號航廈：T1到達層6號門外南側／2號航廈：T2到達層人行橫道處

價格參考：以春熙路為例，約20公里路程約50-60元人民幣



成都天府國際機場乘車點：

1號航廈：交通中心連接段G02號門外側地面層／2號航廈：交通中心連接段G04號門外側地面層。

價格參考：以春熙路為例，約60公里路程約110元人民幣（需額外收取30-40元人民幣路橋費）



成都景點住宿｜首選春熙路、天府廣場 次選文殊院

成都熱門的住宿選擇多為春熙路及天府廣場；次選為文殊院、寬窄巷子、騾馬市。春熙路及天府廣場屬成都市中心，因此交通最便捷，且附近商場、景點繁多。如果是帶同家中老人出遊，想住在安靜一點的區域，則可選文殊院。春熙路的五星級酒店較多，價格約在人均600至1200元不等，以下推介3間高質酒店予大家。

成都酒店推介【1】成都博舍

成都博舍位於成都市中心，坐落於擁有百年歷史的中式庭院之中。酒店鄰近地鐵春熙站、東門大橋。酒店將晉朝的慈寺文化融匯其中，處處可見如青磚、石板小徑等，酒店客房典雅別緻，空間面積逾70平米，配有浴缸、私人浴室、梳化、迷你吧、咖啡機。酒店內亦有Spa、酒吧、健身室、咖啡室及餐廳等設施。

成都博舍

房價：人均$1,202起（70平米雙床開間）

地址：成都錦江區筆帖式街81號（位於太古裏內）

交通：地鐵春熙路站／東門大橋站，步行約5分鐘

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成都酒店推介【2】成都尼依格羅酒店

成都尼依格羅酒店坐落於春熙路商業圈，而且鄰近成都雙流國際機場以及成都天府國際機場。酒店主打時尚簡約的現代風格，客房面積約40平方米，設有寬闊的玻璃窗觀望成都城景，配備風筒、咖啡機、淋浴間、雨淋花灑、風筒等等。而酒店亦有酒吧、健身室、咖啡室及四間各具特色的餐廳。

成都尼依格羅酒店

房價：人均$529起（標準雙床房）

地址：成都錦江區紅星路三段1號國際金融中心3號樓

交通：地鐵春熙路站，步行約3分鐘

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成都酒店推介【3】成都觀隱頤雲台酒店

成都觀隱頤雲台酒店就在成都歷史文化保護區「寬窄巷子」，而且鄰近就是地鐵寬窄巷子及通惠門站，交通非常方便。酒店以古院融合西方文化設計，既保留了中式的韻味，又有西方現代化的配套與服務。客房配備浴缸或淋浴間、咖啡機、浴室電視等設施。現時還包含套餐優惠，送迷利吧、早餐兩份、雞尾酒、飲食餐券等，吃喝玩樂一應俱全。

成都觀隱頤雲台酒店

房價：人均$784起（標準雙床房）

地址：成都青羊區寬巷子38-39號

交通：地鐵寬窄巷子站，步行約1分鐘

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成都景點行程攻略｜以春熙路為行程起點

春熙路作為成都的市中心，可先以這裡為行程的開始。第一天可走訪春熙路步行街，享受當地的美食，然後到太古里、望平街閒逛，這裡有很多新式及懷舊的打卡景點。到晚上則可預留時間到IFS與著名的爬牆熊貓合影。另外建議將熊貓基地、成都博物館等較早閉館的景點安排在早上的行程，以免太晚前往導致參觀時間大減。

成都旅行注意事項｜3大注意事項

1. 成都食物以辣為主，建議不太能吃辣的朋友預先告知店員。

2. 前往青城山、都江堰、大熊貓基地這些路程較多的景點，建議穿運動鞋。

3. 成都為熱門旅遊城市，旅客也較多，為免景點門票售罄，建議提前預訂景點門票。



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