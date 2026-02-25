張家界景點+攻略｜鳳凰古城／阿凡達山必去5景區+美食+高鐵交通

張家界旅遊攻略｜張家界／鳳凰古城好去處｜自從港鐵西九龍站開通後，港人已經可以乘坐高鐵到內地多個城市旅行。港鐵去年更已開通一條往來湖南省張家界的長途線，只需要乘坐6.5小時，就能到達當地！今次《香港01》「好食玩飛」就向大家介紹張家界、鳳凰古城的景點／美食／交通／住宿！為下次旅遊作好準備！



張家界是國家5A級景區，細分多個不同的景點可打卡。（小紅書圖片）

張家界／鳳凰古城必去景點

張家界旅遊攻略【1】張家界國家森林公園

張家界國家森林公園擁有3000多座形態不一山峰，現場峰巒雄偉，位於袁家界的「南天一柱」更成為電影「阿凡達」的懸浮山——哈利路亞山的取景場地，張家界國家森林公園佔地非常大，劃分多個景點，包括黃石寨、金鞭溪、天子山、袁家界、楊家界、索溪峪（十里畫廊）等區域。可以從武陵源風景區乘坐百龍天梯，從山底直衝上山頂，感到風景的變化！而且百龍天梯屬於最高戶外電梯，還被列入健力氏世界紀錄大全。

張家界旅遊攻略【2】天門山國家森林公園

天門山國家森林公園分作4大景區，當中最有名的景色就是天門洞，天門洞是世界海拔最高的天然穿山溶洞，當地居民認為穿過天門洞就可以直達天庭，所以是當地許願祈福的寶地。其他景點還有天門山鬼谷棧道、天門山盤山公路、天門山懸崖、天門山九十九彎等等。

天門山有3條索道可以上山，但3條索道都需要購買門票預約。建議可以選擇路線A，先乘坐大索道上山，再走路下山住小索道，相對會比較輕鬆（路線B是小索道上山、再走路到大索道下山；路線C是來回都是小索道，要走路上下山）天山門可以爬999級樓梯下來，旁邊也有付費電梯，如果不想花腳力，可以搭電梯。

張家界旅遊攻略【3】張家界大峽谷景區

張家界大峽谷鄰近張家界世界地質公園，是國家5A級景區，主要景點有大峽谷、天河瀑布、一綫天、五彩湖、神泉溪等等。官方製定了3個路線，分別是路線A只去大峽谷，路線B去大峽谷+玻璃橋，路線B1就是輕鬆版的路線B，所以如果想去玻璃橋就記得要買路線B的門票。除了可以欣賞張家界大峽谷的壯麗景色，還可以體驗景區內各種設施，例如蹦極（Bungy Jumping）、高空滑索、玻璃滑道，從不同角色欣賞大峽谷的風光，但留意門票不包體驗活動，無論是滑索、滑道都需要另外付費。

張家界旅遊攻略【4】七十二奇樓

張家界西高鐵站15分鐘路程就可以到達的打卡景點，整座大樓像懸浮在空中，座位於山頂的主樓高聳入雲！而且日夜景色各有亮點，晚上開燈看起來就像去了奇幻的世界！

張家界旅遊攻略【5】鳳凰古城

在高鐵鳳凰古城站下車轉乘接駁車／磁浮列車／的士，即可到達鳳凰古城。由於鳳凰古城建於清朝康熙年間，至今仍然保留大量古色古香的建築物，當中包括文物古建築68處，古遺址116處，更被列入湖南10十大文化遺產之一，今年更入選中國5A級旅遊景區。當地聚居了苗族、漢族、土家族等28個民族，是典型的少數民族聚居地，也有不少遊客喜歡在當地租借小數民族的衣服來拍照。

張家界旅遊攻略｜美食｜必吃香辣小炒

張家界必吃菜式有三下鍋、鐵板燒、土家扣肉、打鼓皮、炖豬頭肉、涼麵、蒿子粑粑；而鳳凰古城必吃的菜式有血粑鴨、牛肉粉，也可以試試當地的水果，例如八月裂、火星果、野生烏梅。由於湖南省普遍都喜歡吃辣，小炒菜式都會加入辣椒一起炒，吃起來特別香口，但如果不吃辣一定要跟食店說。

張家界旅遊攻略｜交通｜高鐵直達張家界西

香港來回張家界／鳳凰古城

如從香港乘搭高鐵到張家界，港鐵已開通一條往來湖南省張家界西的長途線，終點站為張家界西，途徑鳳凰古城，由港鐵西九龍站往張家界西站約為6.5小時，每天早上8:30出發，下午2點52分到達。

回程班次則為下午3點20分由張家界西出發，晚上9點50分到香港西九龍站，每日各一班。票價為人民幣769至2414元（約港幣830至2,675元）。

如從香港乘搭飛機到張家界，香港有直航班次直接飛往荷花機場，機程約為1小時55分，票價約港幣818元。

香港西九龍站每日一班高鐵直達鳳凰古城及張家界。（資料圖片）

張家界／鳳凰古城市內交通

如往來張家界及鳳凰古城，可乘坐高鐵，每天有13班高鐵途經兩地，最短車程為58分鐘，票價由80至297元不等。

鳳凰古城高鐵站往來鳳凰古城，可轉乘接駁車／磁浮列車／的士。

張家界西高鐵站往來張家界國家森林公園，可以選擇乘坐的士／班線車前往，的士車程約45分鐘，車資約80至120元（約90至130元），班線車則約15元（約17元)。

張家界／鳳凰古城旅遊｜住宿｜景區酒店日夜對靚景

張家界住宿

張家界不乏星級酒店，包括五星級酒店，例如張家界京武鉑爾曼飯店、張家界青和錦江國際酒店、張家界京溪國際酒店、張家界國賓酒店，房價一般為人民幣500-800元。部份鄰近景區的酒店房價更高達人民幣2000元。

張家界有不少酒店都可以看到漂亮的風景（小紅書圖片）

鳳凰古城旅遊住宿

鳳凰古城的客棧和賓館比較多，最高級的酒店屬於四星級酒店，當中包括鳳凰火鳳大酒店、鳳凰鳳凰大酒店、鳳凰新輝國際、鳳凰天下鳳凰大飯店、鳳凰江天旅遊度假村等等，房價亦較為便宜，一般為人民幣100-450元。

鳳凰古城附近有酒店可以看到整個古城的風照。（小紅書圖片）

張家界／鳳凰古城旅遊｜行程攻略｜留2日玩轉長沙

張家界國家森林公園、張家界大峽谷景區佔地非常大，包含多個不同的景區，每個景區各有特色景點，建議預留2至4天行程，可以輕鬆地遊玩。

由於長沙鄰近張家界，亦不妨在長沙的行程，路線為先到鳳凰古城，再轉乘高鐵到張家界，最後一站到長沙，回程可於長沙乘坐高鐵往返香港西九龍站，車程最短只需要3小時10分鐘左右。

張家界／鳳凰古城旅遊｜注意事項｜預先訂好門票

1. 張家界主要遊玩的地方都是景區，大部份景區都需要購買門票方可進入，部份體驗活動現場門票不多，建議預先在網上預訂門票，以免抵達後無法進場。

2. 張家界是熱門旅遊地點，所以建議預先訂好酒店，避免客滿無房。

3. 山區體力消耗大，建議帶備小量零食，例如朱古力、餅乾，以及清水，以便不時之需。

4. 張家界國家森林公園有不少猴子聚居，所以觀光要注意跟牠們保持一定距離，避免被牠們搶走財物，甚至抓傷、咬傷。

張家界不時會遇到猴子，要注意安全。（小紅書圖片）

